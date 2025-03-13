Німецький Rheinmetall готовий озброїти миротворців в Україні

Очільник компанії заявив, що переговори про постачання зброї для миротворців наразі не ведуться

Rheinmetall має у своєму розпорядженні понад 2 тис. найменувань військової техніки

Німецький оборонний концерн Rheinmetall висловив готовність забезпечити озброєнням міжнародну миротворчу місію в Україні після завершення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу компанії Арміна Паппергера, якого цитує Deutsche Welle.

За словами Паппергера, поки що переговори про постачання зброї для миротворців не ведуться.

Варто зазначити, що Rheinmetall має у своєму розпорядженні понад 2 тис. найменувань військової техніки, зокрема танки, броньовані автомобілі, засоби радіоелектронної боротьби, розвідувальні дрони та супутникові системи.

Як приклад очільник Rheinmetall навів постачання німецької танкової бригади до Литви, яке має завершитися до 2027 року.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив що його країна підтримуватиме мирне врегулювання війни в Україні, але не планує відправляти свої війська для участі в миротворчій місії.

Раніше повідомлялося, що Європейська розвідка отримала документ із потенційними вимогами Росії на переговорах про мир, які виявилися дуже жорсткими. У цьому документі плани Трампа досягти миру за 100 днів назвали нереальними, а мирне врегулювання війни в Україні – неможливе до 2026 року.

До слова, російський диктатор Володимир Путін може висловитися щодо ситуації в Україні сьогодні на спільній пресконференції з самопроголошеним президентом Білорусії Олександром Лукашенком.