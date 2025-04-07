Головна Світ Політика
search button user button menu button

Речник Кремля пояснив, за яких умов Путін підтримає припинення вогню

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Речник Кремля пояснив, за яких умов Путін підтримає припинення вогню
За словами речника Путіна, для перемирʼя треба «розв’язати низку питань»
фото: AP

Пєсков заявив, що Росія під час завершення війни «має забезпечити свої інтереси»

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін нібито підтримує припинення вогню, однак є декілька «але». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

За словами Пєскова, для перемирʼя треба «розв’язати низку питань», але поки що вони «висять у повітрі». При цьому Пєсков зазначив, що конкретні дати наступних контактів РФ і США ще не визначено.

«Російська Федерація під час вирішення ситуації в Україні має забезпечити свої інтереси», – каже він.

Тим часом, коментуючи удар по Кривому Рогу, Пєсков заявив, що Росія «не завдає ударів по соціальних об'єктах України».

«Пропоную орієнтуватися цілком і повністю на заяву нашого Міноборони. Наші військові б'ють виключно по військових і навколовоєнних цілях. Жодних ударів по соціальних об'єктах, по об'єктах соціальної інфраструктури не завдають», – каже Пєсков.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Вашингтон продовжує розмовляти з представниками Російської Федерації для того, аби закінчити російсько-українську війну. Трамп заявив, що йому «не подобаються бомбардування» та закликав росіян зупинити їх.

Як відомо, Росія застосувала проти України впродовж минулого тижня понад 1460 керованих авіаційних бомб, майже 670 ударних дронів і більш ніж 30 ракет різних типів, із них понад 20 – позаминулої ночі.

До слова, президент Франції Емманюель Макрон висловив співчуття українцям у зв’язку з російською атакою по Кривому Рогу, внаслідок якої загинули 20 людей, з яких девʼятеро – діти.

Читайте також:

Теги: перемир'я Дмитро Пєсков Кривий Ріг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загиблі внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу, 4 квітня 2025 року
Зламати Зеленського, або Навіщо Путін вбиває українських дітей?
5 квiтня, 12:10
Глобальні здирники готують розмін інтересів, або Трамп і Путін в дії
Глобальні здирники готують розмін інтересів, або Трамп і Путін в дії
28 березня, 07:18
Путін використовує Трампа у власних інтересах
Досягнення миру під загрозою через брехню Путіна та довірливість Трампа – The Telegraph
27 березня, 23:27
«Путін грає з Трампом, як йому здається, в безпрограшну гру»
Путін грає у свою гру – Росії все, Україні нічого. Яка роль в цій грі у Трампа?
24 березня, 18:48
«Віткофф переконаний, що в Україні будуть вибори»
У переговорній групі «кріт»
24 березня, 08:23
За словами Келлога, після цих переговорів США оцінять, чи є змога досягти припинення вогню
Келлог повідомив деталі переговорів між Україною та Росією
21 березня, 02:26
Трамп назвав розмову з Путіним «чудовою»
Трамп розповів, чи обговорювалася допомога Україні у розмові з Путіним
19 березня, 09:48
Дональд Трамп (праворуч) і Володимир Путін
«Алло, Володимире! Це – Дональд». Які «карти на руках» має Трамп для розмови з Путіним?
18 березня, 16:30
Андрій Сибіга входив до складу української делегації під час переговорів у Джидді
Нардепи викликали Сибігу до Ради після переговорів у Саудівській Аравії
13 березня, 12:23

Політика

Придністров'я знов без газу? Глава регіону не заплатив по «угорській схемі»
Придністров'я знов без газу? Глава регіону не заплатив по «угорській схемі»
Речник Кремля пояснив, за яких умов Путін підтримає припинення вогню
Речник Кремля пояснив, за яких умов Путін підтримає припинення вогню
Транзит з РФ до Калінінграда. Литовці показали оновлення для прикордонників
Транзит з РФ до Калінінграда. Литовці показали оновлення для прикордонників
Російські депутати пропонують надавати священникам РПЦ статус ветерана
Російські депутати пропонують надавати священникам РПЦ статус ветерана
Чеська євродепутатка закликає до повного припинення співпраці західних компаній з «Росатомом»
Чеська євродепутатка закликає до повного припинення співпраці західних компаній з «Росатомом»
Євросоюз вигадав, як зміцнити оборону без підвищення держборгу
Євросоюз вигадав, як зміцнити оборону без підвищення держборгу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
198K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 квітня: ситуація на фронті
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 квітня 2025
59K
Росія готує новий наступ: військовий назвав міста, на які підуть окупанти
39K
ЗСУ відповіли Росії за удар по Кривому Рогу (відео)
36K
Польща заявила про загострення ситуації на кордоні з Білоруссю
32K
Колумбійська штурмова рота знищує спецназ КНДР на Курщині

Новини

7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
Вчора, 14:11
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 07:07
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 квiтня, 00:05
ГУР ідентифікувало понад десяток російських «тіньових капітанів»
4 квiтня, 10:59

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua