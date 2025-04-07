Речник Кремля пояснив, за яких умов Путін підтримає припинення вогню

За словами речника Путіна, для перемирʼя треба «розв’язати низку питань»

Пєсков заявив, що Росія під час завершення війни «має забезпечити свої інтереси»

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін нібито підтримує припинення вогню, однак є декілька «але». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

За словами Пєскова, для перемирʼя треба «розв’язати низку питань», але поки що вони «висять у повітрі». При цьому Пєсков зазначив, що конкретні дати наступних контактів РФ і США ще не визначено.

«Російська Федерація під час вирішення ситуації в Україні має забезпечити свої інтереси», – каже він.

Тим часом, коментуючи удар по Кривому Рогу, Пєсков заявив, що Росія «не завдає ударів по соціальних об'єктах України».

«Пропоную орієнтуватися цілком і повністю на заяву нашого Міноборони. Наші військові б'ють виключно по військових і навколовоєнних цілях. Жодних ударів по соціальних об'єктах, по об'єктах соціальної інфраструктури не завдають», – каже Пєсков.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Вашингтон продовжує розмовляти з представниками Російської Федерації для того, аби закінчити російсько-українську війну. Трамп заявив, що йому «не подобаються бомбардування» та закликав росіян зупинити їх.

Як відомо, Росія застосувала проти України впродовж минулого тижня понад 1460 керованих авіаційних бомб, майже 670 ударних дронів і більш ніж 30 ракет різних типів, із них понад 20 – позаминулої ночі.

До слова, президент Франції Емманюель Макрон висловив співчуття українцям у зв’язку з російською атакою по Кривому Рогу, внаслідок якої загинули 20 людей, з яких девʼятеро – діти.