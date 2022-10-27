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Гідрометцентр оголосив І рівень небезпеки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Гідрометцентр оголосив І рівень небезпеки
Вночі та вранці 27 жовтня у західних областях туман
фото: з відкритих джерел

Через туман видимість на дорогах 200-500 метрів

Через сильну негоду, яка очікується на заході України, синоптики оголосили попередження. На дорогах буде погана видимість, адже цю частину України накриє сильний туман. Про це повідомляє Укргідрометцентру.

«Вночі та вранці 27 жовтня у західних областях туман, видимість 200-500 метрів», – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Як зазначається, оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Погода на сьогодні

  • У Києві сьогодні буде невелика хмарність. Температура повітря вночі +9°, вдень +13°, легкий дощ.
  • У Львові в четвер буде невелика хмарність. Вночі +8°, вдень +17°.
  • У Луцьку - невелика хмарність, вночі +6°, вдень +15°.
  • У Рівному в четвер очікується невелика хмарність, вночі +8°, вдень +16°.
  • У Тернополі 27 жовтня вночі буде +6°, вдень +15°, невелика хмарність.
  • У Хмельницькому сьогодні буде невелика хмарність, вночі +7°, вдень +14°.
  • В Івано-Франківську буде невелика хмарність, вночі +6°, вдень +17°.
  • В Ужгороді стовпчики термометрів покажуть +8°...+17°, хмарно з проясненнями.
  • У Чернівцях у четвер - невелика хмарність, вночі +7°, вдень +16°.
  • У Вінниці сьогодні буде +8°...+14°, хмарно з проясненнями.
  • У Житомирі в четвер буде вночі +8°, вдень +13°, похмуро, суцільна хмарність, легкий дощ.
  • У Черкасах сьогодні буде невелика хмарність, вночі +10°, вдень +13°.
  • У Кропивницькому температура вночі буде +10°, вдень +14°, невелика хмарність.
  • У Полтаві - невелика хмарність, температура повітря +9°...+13°, дощ.
  • В Одесі 27 жовтня - невелика хмарність, температура вночі +10°, вдень +16°.
  • У Херсоні в четвер вночі +9°, вдень +16°, невелика хмарність.
  • У Миколаєві сьогодні буде невелика хмарність, вночі +9°, вдень +16°.
  • У Запоріжжі сьогодні температура вночі +10°, вдень +14°, невелика хмарність.
  • У Сумах температура повітря становитиме +9°...+13°, похмуро, суцільна хмарність.
  • У Харкові - невелика хмарність, температура вночі +8°, вдень +12°.
  • У Дніпрі завтра температура вночі буде +10°, вдень +14°, невелика хмарність.
  • У Сімферополі в четвер буде невелика хмарність, +9°...+14°, легкий дощ.
  • У Краматорську сьогодні буде хмарно з проясненнями, температура вночі +8°, вдень +12°.
  • У Сєвєродонецьку - похмуро, температура вночі +9°, вдень +11°, невеликий дощ.

Як повідомлялося, останнім часом в Україні існує тенденція до скорочення весни та осені й переходу на європейський клімат зими. Про це розповів керівник відділу метеорологічних прогнозів «Укргідрометцентру» Владислав Білик.

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Теги: прогноз погоди повітря небезпека клімат

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