Правильно чи ні? Військовий «добровільно демобілізувався» і спричинив бурю у соцмережі

Військовослужбовець Сергій Гнезділов: «Якщо я зрадник, бо пішов в СЗЧ – нехай держава мене покарає»

Військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов оголосив, що самовільно залишив частину. Так він прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та того, що за Конституцією громадяни України мають обовʼязок захищати державу. Про це Гнезділов написав у соцмережі Facebook

«Відсьогодні я йду в СЗЧ (самовільне залишення частини – «Главком» ), до встановлення чітких термінів служби, чи до свого 25-річчя, маючи за своєю спиною п'ять років бездоганної солдатської служби. Надіюсь, цим вчинком вдасться донести до влади та суспільства необхідність розмови та вирішення цієї ситуації. Моя позиція залишається незмінною: ми маємо створити мобілізаційну чергу з числа всіх військовозобовʼязаних українців, і тоді демобілізація стане реальністю», – написав військовослужбовець.

Допис військовослужбовця вподобали понад дві тисячі читачів. Згодом з'явився ще один допис Гнезділова, у якому він написав: «Якщо я зрадник, бо пішов в СЗЧ – нехай держава мене покарає. Якщо я заборгував державі – нехай вона скаже, скільки років».

Реакція українців на вчинок Сергія Гнезділова

Цей випадок сколихнув мережу. Думки українців розділилися: одні підтримують військовослужбовця, пояснюючи, що він дійсно втомився, інші вважають, що вчинок Гнезділова – зрада побратимів.

Блогер, співзасновник партії «Демократична Сокира» Віктор Трегубов заявив, що самовільне залишення військової частини Сергієм Гнезділовим – це неправда, так само як і його перебування у лавах ЗСУ протягом п'яти років. Трегубов звернув увагу на те, що Гнезділов був ведучим подкасту «Громадського» і вів його не з окопу під Бахмутом, а з офісу компанії на площі Слави, що в Києві. За словами Трегубова, Гнезділов веде подкаст з жовтня минулого року, цей подкаст виходить раз на тиждень. На думку блогера, неможливо сумістити «піхотні труди» з постійними виїздами на запис телешоу.

За словами Трегубова, фестиваль «Виделкафест» Сергій Гнезділов теж влаштовував не в Часовому Ярі, а в Чорноморську. Блогер має сумніви, що організацію цієї події можна було суміщати з обов'язками командира піхотного взводу.

«Я не маю проблем з тим, що Сергій зараз перебуває в Києві. Я навіть переконаний, що цьому є якесь офіційне, законне та моральне пояснення. Я теж перебуваю в Києві, не мені докопуватись. Але зараз він, м'яко кажучи, трішки кривить душею, коли намагається подати свій демонстративний вчинок як вчинок втомленого піхотинця. Бо це як «вбивство в стані афекту» через рік після стану афекту. Себто, «втеча з фронту» після року в тилу», – написав Трегубов.

Допис Віктора Тегубова скриншот допису у мережі

Український письменник і військовослужбовець ЗСУ Артем Чех написав, що не виправдовує і не засуджує Гнезділова, але тривожиться за стан української армії. «Це доміно дуже скоро може посипатися. Десь із березня. Бо багато хто собі сам поставив конкретні строки служби: три роки. Три роки – це чимало. У березні в мене, наприклад, буде чотири роки і два місяці, що я віддав службі. Більшість з цього часу я провів в лісах і полях, зрідка навідуючись у спокійні міста, де не видно, що іде боротьба за виживання», – написав Чех.

Журналістка Мар'яна П'єцух вважає, що Сергій Гнезділов пішов в СЗЧ, щоб таким чином публічно підняти проблему демобілізації і мобілізації.

Допис журналістки Мар'яни П'єцух скриншот допису у мережі

Журналістка та військовослужбовиця ЗСУ Ірина Шевченко написала, що бригаду Гнезділова з початку мобілізації не виводили на відновлення.

«Є бригади, і бригада Гнезділова з таких, які від початку повномасштабного вторгнення не виводили на відновлення. Це ненормально. Так не має бути. Для мобілізованих мають бути чіткі терміни служби. За сам вчинок Гнезділова я нічого не скажу. Не мені, і тим більше не штабним чи цивільним оцінювати вчинки людини, яка впахувала на передку від початку повномасштабного вторгнення», – написала Шевченко.

Допис журналістки та військовослужбовиці ЗСУ Ірини Шевченко скриншот допису у мережі

Українська культурна менеджерка, ведуча, членкиня Українського ПЕН-клубу Софія Челяк підтримала Гнезділова. «Я не військова, але Сергій Гнезділов – мій найкращий друг, і я знаю як сильно йому погано фізично і як він втомився. Люблю і підтримую», – написала Челяк.

Допис членкині Українського ПЕН Софії Челяк скриншот допису у мережі

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому закон №11322 про звільнення військових від кримінальної відповідальності за перше самовільне залишення частини та дезертирство. Для повернення на службу потрібна письмова згода командира частини. За відповідний законопроєкт проголосували 270 народних обранців.

Так, особа, яка під час дії воєнного стану вперше вчинила кримінальні злочини за статтями «Самовільне залишення частини» та «Дезертирство», може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно звернулась із клопотанням до слідчого, прокурора, суду про намір повернутися до служби.

До слова, Верховна Рада підтримала законопроєкт №11483, який гарантує військовим, що воюють у РФ, зокрема в Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій.

Раніше повідомлялося, що Яворівський районний суд Львівщини визнав львів’янина винним у втечі з місця військової служби та призначив йому п’ять років тюрми, попри бажання засудженого надалі воювати.