Клуб, яким володіє брат ексголови Конституційного суду, анонсував свої виступи в Росії

В Instagram хокейного клубу «Рулав Одд» з'явилися дивні дописи про відродження його діяльності

Український хокейний клубу «Рулав Одд» може відродити свою діяльність та почати виступати в Росії. Про це інформує «Главком» з посиланням на «Трибуну».

В Instagram хокейного клубу «Рулав Одд» з'явилися дивні дописи про відродження його діяльності.

На першому з них зображені герби Харківської області України, Білгородської області РФ, логотипи «Рулав Одд» та КХЛ. У другому написано російською мовою: «Наші рідненькі, тримайтеся, залишилось не так багато часу! Незабаром ми повернемося на лід у новому складі, на новій сучасній арені. І з вами будуть нові перемоги!».

В описі сторінки тепер зазначено таке: «Варязький хокейний клуб «Рулав Одд» / VHC «Rulav Oddr» франшиза PRO клубу КХЛ Харківсько-Білгородської агломерації».

У російських офіційних реєстрах інформації про клуб з такою назвою немає.

Що відомо про «Рулав Одд»

«Рулав Одд» був заснований у 2020 році одіозним бізнесменом Рулавом Оддом. До того, як він змінив ім'я, його звали Денис Шевчук. Він є братом колишнього голови Конституційного суду Станіслава Шевчука.

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Також Рулав Одд є засновником проросійської партії «Русь». Як її очільник він робив українофобські публічні заяви, наприклад, що «проєкт Україна себе вичерпав», або «російський патріархат має стати окремим державним утворенням на території Києво-Печерської лаври».

Два роки існування «Рулав Одда» в українському хокеї очікувано завершилися скандалом – гравці та арена, де виступав клуб, заявляли про борги.

Федерація хокею України опублікувала офіційну заяву, що «харківський клуб «Рулав Одд» виступатиме в регулярному чемпіонаті України під назвою «Харківські Берсерки». Таке рішення прийняте через проблеми, які виникли в одного з засновників ХК».

Тому після цього з юридичної точки зору в Україні є ГО «Берсерки», яку очолює колишній хокеїст Павло Легачов. Клуб припинив виступи в ЧУ у 2024 році, переїхав із Харкова до Вінниці та виступає лише в молодіжних змаганнях.

А також ТОВ «Рулав Одд», власницею якого є дружина Рулава Одда – Катерина Одд. Ця організація досі судиться з Комплексом відпочинку «Пуща-Водиця», бо не хоче повертати заборгованість у понад 2,3 млн грн.

Сторінка, яка опублікувала інформацію про участь клуба в РФ – це колишня особиста сторінка Рулава Одда, там досі є його фото з відпочинку.

Про діяльність самого Одда з 2022 року інформації в мережі немає – ЗМІ вдалося хіба знайти його російський номер телефону, який він використав для реєстрації на сайті московського магазину одягу та взуття.