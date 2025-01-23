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Гнезділов повертається на службу після публічного СЗЧ: його звільнено з-під варти

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Гнезділов повертається на службу після публічного СЗЧ: його звільнено з-під варти
Гнезділов вже раніше повідомляв про бажання повернутися на службу
фото: Слідство.Інфо

Бабушкінський райсуд Дніпра скасував запобіжний захід військовому

Військовослужбовець Сергій Гнезділов повертається на службу після публічного самовільного залишення служби. Про це повідомила адвокатка Гнезділова Анастасія Бурковська в коментарі hromadske.

На засіданні 23 січня Бабушкінський райсуд Дніпра скасував запобіжний захід військовому. Так, Гнезділова звільнять у залі суду.

Нагадаємо, військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов оголосив, що самовільно залишив частину. Так він прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та того, що за Конституцією громадяни України мають обовʼязок захищати державу. Цей випадок сколихнув мережу. Думки українців розділилися: одні підтримують військовослужбовця, пояснюючи, що він дійсно втомився, інші вважають, що вчинок Гнезділова – зрада побратимів. Детальніше про випадок втечі з війська Сергія Гнезділова – у матеріалі «Главкома».

Згодом стало відомо, що ДБР затримало військового Сергія Гнезділова. Як наголосили правоохоронці, демонстративне та публічне залишення військової частини в умовах воєнного часу є «не тільки аморальним щодо побратимів, які залишилися на фронті, але й деморалізує суспільство та ініціює хибну дискусію, що однозначно працює на руку нашому ворогові».

Як повідомлялося, 6 січня, Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергія Гнезділова, який публічно самовільно залишив свою частину. Він залишатиметься в СІЗО до 31 січня 2025 року без права внесення застави.

До слова, Верховна Рада ухвалила в цілому закон №11322 про звільнення військових від кримінальної відповідальності за перше самовільне залишення частини та дезертирство. Для повернення на службу потрібна письмова згода командира частини. За відповідний законопроєкт проголосували 270 народних обранців.

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Теги: військові війна

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