Гнезділов повертається на службу після публічного СЗЧ: його звільнено з-під варти

Гнезділов вже раніше повідомляв про бажання повернутися на службу

Бабушкінський райсуд Дніпра скасував запобіжний захід військовому

Військовослужбовець Сергій Гнезділов повертається на службу після публічного самовільного залишення служби. Про це повідомила адвокатка Гнезділова Анастасія Бурковська в коментарі hromadske.

На засіданні 23 січня Бабушкінський райсуд Дніпра скасував запобіжний захід військовому. Так, Гнезділова звільнять у залі суду.

⚖️Суддя ухвалила клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності військового Сергія Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ торік.



За три дні він має повернутися на службу і буде оператором БПЛА.



📹 Радіо Свобода pic.twitter.com/uKRExngopg — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 23, 2025

Нагадаємо, військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов оголосив, що самовільно залишив частину. Так він прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та того, що за Конституцією громадяни України мають обовʼязок захищати державу. Цей випадок сколихнув мережу. Думки українців розділилися: одні підтримують військовослужбовця, пояснюючи, що він дійсно втомився, інші вважають, що вчинок Гнезділова – зрада побратимів. Детальніше про випадок втечі з війська Сергія Гнезділова – у матеріалі «Главкома».

Згодом стало відомо, що ДБР затримало військового Сергія Гнезділова. Як наголосили правоохоронці, демонстративне та публічне залишення військової частини в умовах воєнного часу є «не тільки аморальним щодо побратимів, які залишилися на фронті, але й деморалізує суспільство та ініціює хибну дискусію, що однозначно працює на руку нашому ворогові».

Як повідомлялося, 6 січня, Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергія Гнезділова, який публічно самовільно залишив свою частину. Він залишатиметься в СІЗО до 31 січня 2025 року без права внесення застави.

До слова, Верховна Рада ухвалила в цілому закон №11322 про звільнення військових від кримінальної відповідальності за перше самовільне залишення частини та дезертирство. Для повернення на службу потрібна письмова згода командира частини. За відповідний законопроєкт проголосували 270 народних обранців.