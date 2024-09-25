Публічна втеча з війська – подвиг? Військові розкритикували медіа за висвітлення вчинку Гнезділова

Публічне оголошення про втечу з війська Сергія Гнезділова оживило дискусії про потребу ротації тих, хто тримає фронт третій рік

ЗМІ героїзують «самоволку», хоча вона є злочином, – переконані критики Гнезділова

Після того, як військовослужбовець Сергій Гнезділов публічно заявив про своє самовільне залишення частини (СЗЧ), чимало військових назвали це зрадою побратимів, які залишаються в окопах. А інші обурилися не тільки вчинком колеги, а й тим, як медіа героїзують «самоволку», хоча вона є злочином.

«Як військові ми не можемо це толерувати. Бо є багато випадків, коли через СЗЧ одних – інші підрозділи втрачали своїх побратимів», – вважає лейтенант ЗСУ Масі Наєм. Він додав, що такий вчинок є аморальним по відношенню до тих, хто загинув і був поранений, оскільки «вони віддали життя і здоровʼя не для того, щоб потім просто здати фронт».

На думку заступника командира 3 ОШБр і колишнього командира полку «Азов» Максима Жоріна, це показове СЗЧ матиме сумні наслідки. «Дисципліна – одна з основ будь-якої армії. А подібні випадки дуже сильно демотивують бійців і провокують робити те ж саме», – підкреслює Жорін.

Про те, що мобілізовані бійці можуть спробувати піти в СЗЧ на знак протесту самого факту мобілізації, припускає і військовий Віктор Трегубов. Він намагався дискутувати про це з самим Гнезділовим, але той його забанив. Виявилося, що Гнєзділов хоч і воював пʼять років, але в СЗЧ пішов не з фронту, а з лікарняного і вже довгий час перебуваючи в Києві.

«Фестиваль «Виделкафест» Сергій влаштовував не в Часовому Ярі, а в Чорноморську. І я далекий від думки, що процес організації він суміщав з обов'язками командира піхотного взводу», – відзначив Трегубов.



Водночас журналістка Тетяна Даниленко помітила в історії Гнєзділова подвійні стандарти деяких медіа. «З 2014 вони топили за те, щоб ветеранам, солдатам, героям війни не давали жодних поблажок при вчиненні ними правопорушень. Коли правопорушення здійснює «свій», то це вже не правопорушення, а важливий акт громадянської непокори», – написала вона.

Як відомо, наприкінці серпня нинішнього року Верховна Рада прийняла закон №11322, який звільняє від кримінальної відповідальності військового, котрий утік з армії.

Нагадаємо, військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов оголосив, що самовільно залишив частину. Так він прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та того, що за Конституцією громадяни України мають обовʼязок захищати державу. Про це Гнезділов написав у соцмережі Facebook

Цей випадок сколихнув мережу. Думки українців розділилися: одні підтримують військовослужбовця, пояснюючи, що він дійсно втомився, інші вважають, що вчинок Гнезділова – зрада побратимів. Детальніше про випадок втечі з війська Сергія Гнезділова – у матеріалі «Главкома».