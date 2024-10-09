ДБР затримало військового Сергія Гнезділова, який «добровільно демобілізувався»

Гнезділов є військовослужбовцем 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади

Військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов заявив, що його було затримано. Відповідне повідомлення чоловік опублікував у Facebook.

Раніше Гнезділов самовільно публічно залишив частину, прагнучи привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та того, що за Конституцією громадяни України мають обовʼязок захищати державу.

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Деталей затримання військовослужбовець не навів. Згодом Державне бюро розслідувань підтвердило затримання Гнезділова.

«Попередньо встановлено, що на початку вересня військовослужбовець був направлений до госпіталю для медичного огляду військово-лікарською комісією, однак на справді обстеження не проходив та в медзакладі не перебував, а після завершення визначеного терміну ВЛК до місця несення служби не повернувся, навіть більше – впродовж двох тижнів фактично переховувався від правоохоронців, змінюючи місця та міста проживання», – зазначає пресслужба.

На цей час військовослужбовцю Гнезділову 24 роки фото: Facebook/Сергій Гнезділов

Як наголосили правоохоронці, демонстративне та публічне залишення військової частини в умовах воєнного часу є «не тільки аморальним щодо побратимів, які залишилися на фронті, але й деморалізує суспільство та ініціює хибну дискусію, що однозначно працює на руку нашому ворогові».

Після вивчення матеріалів справи та низки процесуальних дій слідчі ДБР затримали військовослужбовця за підозрою у самовільному залишенні військової частини, вчиненому з метою ухилення від військової служби, в умовах воєнного стану (за ч. 4 ст. 408 КК України).Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Представники ДБР затримали Гнезділова фото: dbr.gov.ua/ДБР

Нагадаємо, військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов оголосив, що самовільно залишив частину. Так він прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та того, що за Конституцією громадяни України мають обовʼязок захищати державу. Про це Гнезділов написав у соцмережі Facebook

Цей випадок сколихнув мережу. Думки українців розділилися: одні підтримують військовослужбовця, пояснюючи, що він дійсно втомився, інші вважають, що вчинок Гнезділова – зрада побратимів. Детальніше про випадок втечі з війська Сергія Гнезділова – у матеріалі «Главкома».

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в цілому закон №11322 про звільнення військових від кримінальної відповідальності за перше самовільне залишення частини та дезертирство. Для повернення на службу потрібна письмова згода командира частини. За відповідний законопроєкт проголосували 270 народних обранців.

Так, особа, яка під час дії воєнного стану вперше вчинила кримінальні злочини за статтями «Самовільне залишення частини» та «Дезертирство», може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно звернулась із клопотанням до слідчого, прокурора, суду про намір повернутися до служби.

Раніше Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон №11379-д про проходження військової служби під час мобілізації особами, які не досягли 25-річного віку.

До слова, Державне бюро розслідувань проводить кропітку роботу щодо виявлення та повернення на службу бійців, які вперше самовільно залишили свої частини. Цій роботі сприяють нещодавні зміни до Кримінального кодексу України, які дозволяють судам ухвалювати відповідні рішення.