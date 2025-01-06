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Гнезділов проситься назад в ЗСУ, але йому відмовляють: адвокатка пояснила, що відбувається

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Гнезділов проситься назад в ЗСУ, але йому відмовляють: адвокатка пояснила, що відбувається
Сергій Гнезділов, який публічно пішов у СЗЧ, у залі суду
фото: Суспільне

Адвокатка військового: Сторона обвинувачення або їхнє керівництво умисно тисне на частину, щоб не звільняти обвинуваченого від кримінальної відповідальності

Військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов, який самовільно залишив частину, хоче повернутися на службу. Однак, як стверджує його адвокатка Анастасія Бурковська, прокурор Микола Шелест умисне тисне на військову частину, щоб він не зміг цього зробити. Про це повідомляє hromadske.

Бурковська повідомила, що 16 грудня вони звернулися до військової частини, яка погодилася прийняти Гнезділова. Після цього 23 грудня захист подав до прокурора прохання про звільнення військовослужбовця від кримінальної відповідальності.

Прокурор, своєю чергою, звернувся до військової частини нібито для підтвердження її згоди прийняти Гнезділова.

«З 25 грудня нас годували «завтраками», а вже сьогодні, 6 січня, ми дізналися, що частина, яка спершу погодилася взяти Гнезділова, тепер відмовила нам. Це свідчить, що сторона обвинувачення або їхнє керівництво умисно тисне на частину, щоб не звільняти обвинуваченого від кримінальної відповідальності», – зазначила адвокатка. 

Микола Шелест підтвердив, що отримав клопотання від захисту про звільнення від кримінальної відповідальності, до якого було додано лист заступника командира військової частини, де Гнезділов бажає відновити службу. За словами прокурора, цей лист був адресований командуванню частини, де військовий проходив службу до СЗЧ, і йшлося лише про внутрішнє листування між військовими частинами.

«Я надіслав запит на командування цієї нової військової частини, щоб підтвердити, що вона готова прийняти Гнезділова. Я отримав відповідь, у якій ішлося про відмову. Не думаю, що це спроба тиску. Якщо Сергій знайде собі місце службу, він повернеться туди», – сказав Шелест. 

Адвокатка надала виданню копію відповіді на запит, який робив прокурор. Там ідеться, що командир військової частини скасував письмову згоду на продовження військової служби, яку раніше підписала інша людина – виконувач обовʼязків командира. Мовляв, Гнезділов не є військовослужбовцем цієї частини, а тому не може служити в ній. А згоду скасували, бо її має дати саме командир, а не виконувач обовʼязків.

Нагадаємо, військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов оголосив, що самовільно залишив частину. Так він прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та того, що за Конституцією громадяни України мають обовʼязок захищати державу. Цей випадок сколихнув мережу. Думки українців розділилися: одні підтримують військовослужбовця, пояснюючи, що він дійсно втомився, інші вважають, що вчинок Гнезділова – зрада побратимів. Детальніше про випадок втечі з війська Сергія Гнезділова – у матеріалі «Главкома».

Згодом стало відомо, що ДБР затримало військового Сергія Гнезділова. Як наголосили правоохоронці, демонстративне та публічне залишення військової частини в умовах воєнного часу є «не тільки аморальним щодо побратимів, які залишилися на фронті, але й деморалізує суспільство та ініціює хибну дискусію, що однозначно працює на руку нашому ворогові».

Як повідомлялося, 6 січня, Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергія Гнезділова, який публічно самовільно залишив свою частину. Він залишатиметься в СІЗО до 31 січня 2025 року без права внесення застави.

До слова, Верховна Рада ухвалила в цілому закон №11322 про звільнення військових від кримінальної відповідальності за перше самовільне залишення частини та дезертирство. Для повернення на службу потрібна письмова згода командира частини. За відповідний законопроєкт проголосували 270 народних обранців.

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Теги: прокурор прокуратура адвокат військові ЗСУ суд

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