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Суд остаточно заборонив Джорджеску балотуватись у президенти Румунії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Суд остаточно заборонив Джорджеску балотуватись у президенти Румунії
фото: Associated Press

Усі 11 апеляцій на рішення Центральної виборчої ради щодо його недопуску були відхилені

Конституційний суд Румунії остаточно підтвердив рішення про недопуск проросійського політика Келіна Джорджеску до участі в президентських виборах у травні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Digi24.

Усі 11 апеляцій на рішення Центральної виборчої ради щодо його недопуску були відхилені. Також суд відмовив у задоволенні п’яти скарг на реєстрацію незалежного кандидата, мера Бухареста Нікушора Дана.

Нагадаємо, Каліна Джорджеску румунські правоохоронці затримали 26 лютого. Його звинуватили в підбурюванні до антиконституційної діяльності, поширенні неправдивої інформації, прославлянні людей, обвинувачених у геноцидах та воєнних злочинах, створенні антисемітської спільноти.

Після висунення звинувачень Джорджеску відпустили. Запобіжний захід забороняє йому залишати країну без дозволу судових органів, а також розміщувати фашистський, антисемітський, расистський або ксенофобський контент у соціальних мережах.

У листопаді 2024 року у Румунії пройшов перший тур президентських виборів. У другий тур вийшли ультраправий політик Калін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі.

Лідерство Джорджеску було несподіваним, його почали звинувачувати у впливі на вибори через TikTok. Згодом румунська розвідка зʼясувала, що участь у фінансуванні кампанії Джорджеску брав тікток-акаунт bogpr, яким користується громадянин Румунії Богдан Песчір. Він здійснив платежі на суму майже 400 тис. доларів у період з 24 жовтня по 24 листопада користувачам акаунтів у TikTok, які брали участь у просуванні Джорджеску.

6 грудня Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру президентських виборів.

Згодом стало відомо, що румунський уряд ухвалив постанови, які визначають 4 травня як дату першого туру президентських виборів і місцевих виборів в окремих адміністративно-територіальних одиницях. За потреби другий тур виборів президента Румунії має відбутись за два тижні після першого, тобто 18 травня.

Теги: розвідка вибори Конституційний суд Румунія політика президент

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