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Суд продовжив запобіжний захід Гнезділову, який публічно пішов у СЗЧ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Суд продовжив запобіжний захід Гнезділову, який публічно пішов у СЗЧ
Військовослужбовець Сергій Гнезділов та його адвокатка Анастасія Бурковська
фото: hromadske

Сергій Гнезділов залишатиметься в СІЗО до 31 січня 2025 року без права внесення застави

Сьогодні, 6 січня, Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергія Гнезділова, який публічно самовільно залишив свою частину. Про це повідомляє Суспільне.

Сергій Гнезділов залишатиметься в СІЗО до 31 січня 2025 року без права внесення застави.

Зазначається, що прокурор Микола Шелест просив суд продовжити військовому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15 березня, без права внесення застави. Зокрема він вважає, що Гнезділов може переховуватися від слідства та суду.

Водночас адвокатка Гнезділова, Анастасія Бурковська просила суд пом'якшити запобіжний захід, зокрема, замінити тримання під вартою на домашній арешт.

Нагадаємо, військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов оголосив, що самовільно залишив частину. Так він прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та того, що за Конституцією громадяни України мають обовʼязок захищати державу. Цей випадок сколихнув мережу. Думки українців розділилися: одні підтримують військовослужбовця, пояснюючи, що він дійсно втомився, інші вважають, що вчинок Гнезділова – зрада побратимів. Детальніше про випадок втечі з війська Сергія Гнезділова – у матеріалі «Главкома».

Згодом стало відомо, що ДБР затримало військового Сергія Гнезділова. Як наголосили правоохоронці, демонстративне та публічне залишення військової частини в умовах воєнного часу є «не тільки аморальним щодо побратимів, які залишилися на фронті, але й деморалізує суспільство та ініціює хибну дискусію, що однозначно працює на руку нашому ворогові».

До слова, Верховна Рада ухвалила в цілому закон №11322 про звільнення військових від кримінальної відповідальності за перше самовільне залишення частини та дезертирство. Для повернення на службу потрібна письмова згода командира частини. За відповідний законопроєкт проголосували 270 народних обранців.

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Теги: суд військові мобілізація

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