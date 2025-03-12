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Прибічники і противники президента Південної Кореї голодують та бриють голови

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Прибічники і противники президента Південної Кореї голодують та бриють голови
І прибічники і противники відсторонененого президента бриють голови на вулицях
фото: Yonhap

І ті громадяни хто підтримують, і ті, хто проти відстороненого президента Республіки Корея Юн Сок Йоля яскраво демонструють свій протест

Прихильники президента Республіки Корея Юн Сок Йоля, зокрема жінки, зістригають та збривають волосся біля будівлі Конституційного суду на знак протесту проти імпічменту глави держави. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Korea Herald.

У Південній Кореї гоління голови вважається ознакою готовності остаточно боротися. У акції беруть участь члени релігійної організації. Вони вимагають, щоб Конституційний суд відхилив імпічмент президента та поновив його на посаді. Ті, хто зібрався, виконували гімн Республіки Корея, скандували, що імпічмент недійсний.

Свою рішучість показує й опозиція. 11 березня кілька депутатів провідної опозиційної Демократичної партії «Тобуро», зокрема жінка, зістригли волосся, але вимагали остаточно усунути Юн Сок Йоля від влади.

Демократична партія Кореї докладає всіх зусиль, щоб закликати до усунення Юн Сук Йоля. Деякі законодавці оголосили голодування або голили голови, вимагаючи від Конституційного суду підтримати імпічмент відстороненого президента.

«Після того, як суд звільнив Юна з-під варти в суботу, Демократична партія перейшла в режим «безупинного протесту», виходячи на вулиці центру Сеула, щоб проводити щоденні мітинги. Депутати партії також почали по черзі брати участь у голодуванні, а також проводити церемонії гоління голови», йдеться у матеріалі. 

Зокрема 12 березня поряд із Конституційним судом можна було побачити активістів, які оголосили голодування.

На минулих вихідних у Південній Кореї з'явилися спекуляції, засновані на минулих прикладах, що Конституційний суд міг би винести своє рішення цієї п'ятниці. Але тепер ЗМІ припускають, що вердикт, найімовірніше, буде винесений на початку наступного тижня.

8 березня президент Юн Сок Ель залишив слідчий ізолятор після того, як суд вирішив, що його арешт у кримінальній справі про заколот незаконений через процедурну помилку.

Нагадаємо, у грудні парламент усунув Юн Сок Йоля від влади після його спроби ввести в країні військовий стан для боротьби з політичними опонентами.

3 січня слідчі з управління з розслідування корупції серед високопосадовців (CIO), які прибули до резиденції президента Південної Кореї Юн Сок Йоля для його арешту, зіткнулися з опором служби безпеки глави держави та зрештою відмовились від своїх намірів.

6 січня Управління антикорупційних розслідувань щодо високопосадовців (CIO) вирішило делегувати поліції застосування ордера на арешт президента Республіки Корея Юн Сок Йоля у справі про заколот. 

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Теги: Південна Корея опозиція жінка президент імпічмент голодування розслідування партії арешт Конституційний суд акція

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