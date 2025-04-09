Голова Держслужби з етнополітики анонсував приєднання першої громади до румунського вікаріату ПЦУ

Віктор Єленський: «Українська держава готова всіляко сприяти, аби румунська національна меншість отримала всі можливості вільно висловлювати свої потреби, зокрема, й релігійні»

На засіданні Священного Синоду Румунської православної церкви 27 березня Румунська патріархія обговорила бажання деяких румунських православних громад УПЦ приєднатися до її структури. За даними «Союзу православних журналістів», 26 священників УПЦ МП із Буковини нібито перейшли до Румунської церкви, але частина з них згодом відмовилася через тиск з боку керівництва УПЦ МП. Голова Державної служби з етнополітики Віктор Єленський пояснив «Главкому», що розв'язання питання ускладнюється тим, що Румунська церква досі офіційно не визнала автокефалію ПЦУ.

«У Румунії діє український вікаріат, який об'єднує україномовні православні парафії, – нагадує Єленський. – Він підпорядковується напряму румунському патріарху Даниїлу. Було б логічно, якби в Україні існував румунський вікаріат, який би об'єднував румунські парафії, які підпорядковувались би предстоятелю Православної церкви України. Такий вікаріат створений ще кілька років тому, але так і не запрацював. Питання в тому, щоб Румунська православна церква визнала ПЦУ, чого поки не відбувається. Зараз тривають достатньо широкі переговори між державами щодо забезпечення прав осіб, які належать як до румунської національної меншини в Україні, так і української національної меншини в Румунії».

Віктор Єленський наголосив, що Україна готова всіляко сприяти тому, щоб румунська національна меншість мала можливість вільно висловлювати свої потреби, зокрема релігійні. Він також зазначив, що заяви ультраправих румунських організацій про нібито утиски румунів в Україні не відповідають дійсності.

«Вони можуть повністю розвивати свої літургійні звичаї і використовувати румунську мову у богослужіннях», – зазначив голова Державної служби з етнополітики.

Єленський повідомив, що наразі є одна громада, яка готова стати ядром цього вікаріату, і що віряни очікують повернення свого священника з-за кордону: «Взагалі вони поставили свою подальшу долю в залежність від позиції священника, який має надзвичайно високий для них авторитет. Він – румун, і вже дав письмове погодження. Що стосується багатьох інших румуномовних громад, то їхнє приєднання до вікаріату багато в чому буде залежати від визнання ПЦУ з боку РумПЦ».

Єленський розповів, що до його служби звернулися особи, які виявили бажання створити на території України структуру Румунської православної церкви, і зазначив, що це питання набуло міждержавного характеру.

«Я двічі зустрічався зі своїм візаві з Румунії Чіпріаном Олінічі, наступного разу очікуємо його в травні у Києві. Ми обговорювали, зокрема, й культурні реліквії, які перебувають в Україні і до яких має інтерес румунська сторона та навпаки», – зауважив голова Державної служби з етнополітики.

За словами Єленського, триває дискусія щодо принципу функціонування автокефальних церков. Він пояснив, що в Україні принципом є помісність, і всі православні, що відвідують церкву, яка називається українською, незалежно від їхнього етнічного походження – чи то українці, румуни, чи гагаузи.

«У листі, який мені надіслав патріарх румунський, наводяться приклади, що Румунська православна церква створює свої структури на території деяких інших помісних православних церков – наприклад, існують її парафії із узгодженням з Константинопольською, Болгарською чи Єрусалимською церквами. Підкреслюю – кожного разу це відбувається за погодженням з відповідною помісною церквою», – підкреслив Єленський.

Голова Державної служби з етнополітики додав: «Ми пропонуємо Румунській православній церкві також узгодити свою позицію з Православною церквою України і є домовленість про те, що такі консультації і перемовини почнуться. Це достатньо складний процес, у якому може взяти участь і Вселенський Патріарх».

Нагадаємо, що вищезгадана ініціатива священників перейти до румунської церкви – не перша спроба такого роду. І що найважливіше – такі починання підтримуються Румунською православною церквою. Її зацікавленість українськими парафіями набула конкретних обрисів минулого року. Про це йдеться у статті «Главкома» «Ласкаво просимо до Румунії. Чи станеться церковна окупація Буковини?».