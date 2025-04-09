Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Голова Держслужби з етнополітики анонсував приєднання першої громади до румунського вікаріату ПЦУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Голова Держслужби з етнополітики анонсував приєднання першої громади до румунського вікаріату ПЦУ
Віктор Єленський наголосив, що Україна готова всіляко сприяти тому, щоб румунська національна меншість мала можливість вільно висловлювати свої потреби, зокрема релігійні
фото з відкритих джерел

Віктор Єленський: «Українська держава готова всіляко сприяти, аби румунська національна меншість отримала всі можливості вільно висловлювати свої потреби, зокрема, й релігійні»

На засіданні Священного Синоду Румунської православної церкви 27 березня Румунська патріархія обговорила бажання деяких румунських православних громад УПЦ приєднатися до її структури. За даними «Союзу православних журналістів», 26 священників УПЦ МП із Буковини нібито перейшли до Румунської церкви, але частина з них згодом відмовилася через тиск з боку керівництва УПЦ МП. Голова Державної служби з етнополітики Віктор Єленський пояснив «Главкому», що розв'язання питання ускладнюється тим, що Румунська церква досі офіційно не визнала автокефалію ПЦУ.

«У Румунії діє український вікаріат, який об'єднує україномовні православні парафії, – нагадує Єленський. – Він підпорядковується напряму румунському патріарху Даниїлу. Було б логічно, якби в Україні існував румунський вікаріат, який би об'єднував румунські парафії, які підпорядковувались би предстоятелю Православної церкви України. Такий вікаріат створений ще кілька років тому, але так і не запрацював. Питання в тому, щоб Румунська православна церква визнала ПЦУ, чого поки не відбувається. Зараз тривають достатньо широкі переговори між державами щодо забезпечення прав осіб, які належать як до румунської національної меншини в Україні, так і української національної меншини в Румунії».

Віктор Єленський наголосив, що Україна готова всіляко сприяти тому, щоб румунська національна меншість мала можливість вільно висловлювати свої потреби, зокрема релігійні. Він також зазначив, що заяви ультраправих румунських організацій про нібито утиски румунів в Україні не відповідають дійсності.

«Вони можуть повністю розвивати свої літургійні звичаї і використовувати румунську мову у богослужіннях», – зазначив голова Державної служби з етнополітики.

Єленський повідомив, що наразі є одна громада, яка готова стати ядром цього вікаріату, і що віряни очікують повернення свого священника з-за кордону: «Взагалі вони поставили свою подальшу долю в залежність від позиції священника, який має надзвичайно високий для них авторитет. Він – румун, і вже дав письмове погодження. Що стосується багатьох інших румуномовних громад, то їхнє приєднання до вікаріату багато в чому буде залежати від визнання ПЦУ з боку РумПЦ».

Єленський розповів, що до його служби звернулися особи, які виявили бажання створити на території України структуру Румунської православної церкви, і зазначив, що це питання набуло міждержавного характеру.

«Я двічі зустрічався зі своїм візаві з Румунії Чіпріаном Олінічі, наступного разу очікуємо його в травні у Києві. Ми обговорювали, зокрема, й культурні реліквії, які перебувають в Україні і до яких має інтерес румунська сторона та навпаки», – зауважив голова Державної служби з етнополітики.

За словами Єленського, триває дискусія щодо принципу функціонування автокефальних церков. Він пояснив, що в Україні принципом є помісність, і всі православні, що відвідують церкву, яка називається українською, незалежно від їхнього етнічного походження – чи то українці, румуни, чи гагаузи.

«У листі, який мені надіслав патріарх румунський, наводяться приклади, що Румунська православна церква створює свої структури на території деяких інших помісних православних церков – наприклад, існують її парафії із узгодженням з Константинопольською, Болгарською чи Єрусалимською церквами. Підкреслюю – кожного разу це відбувається за погодженням з відповідною помісною церквою», – підкреслив Єленський.

Голова Державної служби з етнополітики додав: «Ми пропонуємо Румунській православній церкві також узгодити свою позицію з Православною церквою України і є домовленість про те, що такі консультації і перемовини почнуться. Це достатньо складний процес, у якому може взяти участь і Вселенський Патріарх».

Нагадаємо, що вищезгадана ініціатива священників перейти до румунської церкви – не перша спроба такого роду. І що найважливіше – такі починання підтримуються Румунською православною церквою. Її зацікавленість українськими парафіями набула конкретних обрисів минулого року. Про це йдеться у статті «Главкома» «Ласкаво просимо до Румунії. Чи станеться церковна окупація Буковини?».

Читайте також:

Теги: Московська церква в Україні православна церква Буковина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Отець Олексій Філюк
«Ганя хоче спати з Ганею? Нічого страшного!» Інтерв'ю з найпопулярнішим онлайн-священником України
16 березня, 20:00
Митрополит Вінницький і Барський Симеон прийняв настоятеля храму святого великомученика Димитрія Солунського села Дахталія Тульчинського району ієрея Петра Барана
На Вінниччині ще одна релігійна громада перейшла до ПЦУ
12 березня, 21:59
Два роки тому суд арештував готівку, знайдену в приміщенні на території собору
Куди поділися 2 млн, вилучені у колишньому головному соборі УПЦ МП у Хмельницькому? Відповідь поліції
15 березня, 10:30
На думку Олексія Філюка, священник, який старанно працює на парафії, завжди буде затребуваним
Священник ПЦУ розповів, які ритуали віряни можуть робити онлайн
17 березня, 18:12
Отець Олексій Філюк розповів, як жінки мають ходити у храм
Священник-блогер пояснив, в якому одязі жінці треба ходити до храму
19 березня, 21:00
Свято-Покровський храм
У Кропивницькому ПЦУ отримала храм, яким користувалася Московська церква
25 березня, 14:03
Сестра Анисія говорить, відчуває себе потрібною в госпіталі
Черниця, яка служила в ЗСУ та понад пів тисячі разів стрибала з парашутом, допомагає військовим
22 березня, 15:10
Митрополит перебуватиме під вартою до 25 травня
Суд продовжив запобіжний захід митрополиту Московської церкви Арсенію
1 квiтня, 18:23
У Лазареву суботу православна церква згадує чудо воскресіння Ісусом Христом святого Лазаря
Лазарева субота 2025: що дозволено і заборонено робити 12 квітня
Вчора, 21:07

Суспільство

Голова Держслужби з етнополітики анонсував приєднання першої громади до румунського вікаріату ПЦУ
Голова Держслужби з етнополітики анонсував приєднання першої громади до румунського вікаріату ПЦУ
Поліг під час боїв у Бахмутському районі. Згадаймо 22-річного Вадима Бичкова
Поліг під час боїв у Бахмутському районі. Згадаймо 22-річного Вадима Бичкова
Окупанти переслідують три тактичні цілі на Покровському напрямку: аналіз ISW
Окупанти переслідують три тактичні цілі на Покровському напрямку: аналіз ISW
Карта бойових дій в Україні станом на 9 квітня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 9 квітня 2025 року
Втрати ворога станом на 9 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 9 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 квітня
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 квітня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
199K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 квітня: ситуація на фронті
107K
«Не шкода цивільних»: заява військового після удару по Кривому Рогу обурила мережу
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 квітня 2025
48K
Батько ексміністра-втікача хоче повернути в держави майже 50 кг золота
8894
«Свого сина в армію не пущу». Рівненський ТЦК відреагував на скандальну заяву підполковника
8876
Усіх начальників ТЦК було звільнено. Сухопутні сили показали цікаву статистику

Новини

9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Візит прем’єра Бельгії до Києва, ЗСУ взяли у полон громадян Китаю. Головне за 8 квітня
Вчора, 20:54
Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
7 квiтня, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
7 квiтня, 17:53
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 квiтня, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
6 квiтня, 14:11

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua