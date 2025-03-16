«Ганя хоче спати з Ганею? Нічого страшного!» Інтерв'ю з найпопулярнішим онлайн-священником України

Олексій Філюк пояснює, чи перейде церква в онлайн повністю

41-річний священник Тернопільської єпархії ПЦУ Олексій Філюк веде свої соцмережі з проповідями із 2016 року. Паралельно зі службою онлайн займається своїми обов’язками в рамках двох парафій – Шушківецької та Білозірської, що розташовуються в межах Лановецької територіальної громади на Тернопільщині. До ПЦУ перейшов у 2019 році, по 14-ти роках служби в УПЦ КП.

Відомим отця Олексія зробили його відео зі спростуваннями різноманітних поширених в народі церковних забобонів. Окрім своєрідної просвітницької діяльності священнослужитель веде свій кулінарний блог на YouTube. Він також випустив книгу «365 християнських пісень на кожен Божий день». У 2021 році увійшов до рейтингу Топ-100 блогерів, за версією ICTV.

Олексій Філюк визнає: для комфортного життя разом із чотирма прийомними дітьми йому доводиться працювати на цивільній роботі. Священнослужитель трудиться в агрофірмі «Енселко Агро».

У розмові з «Главкомом» Олексій Філюк розповів, як до його публічності у мережі ставляться віряни, про заробітки священників, про ритуали, які дозволяється у церкві робити онлайн, і про те, чому до храму не можна ходити з «голими литками».

Отче, ви пішли в інтернет, з чого усе почалося? Як братія і парафіяни ставляться до вашої онлайн-активності і хто ваша аудиторія?

По-різному усі ставляться.

Але принаймні священники мені в очі нічого не казали конкретного.

Спілкуванням священника з парафіянами онлайн нікого не здивуєш. Але чи тотожне слухання служби через інтернет із відвідуванням храму? Чи можливо причащатися онлайн, чи свічку поставити онлайн? Що взагалі допустимо робити онлайн у церкві, а що – ні?

Онлайн можна спілкуватися. Сповідь, причастя, хрещення, вінчання та інше онлайн ніхто робити не буде. Може, хіба через років 200, коли дуже технології вперед підуть. Наразі я не знаю, як це можливо.

А свічки ставити? Адже в інтернеті є сайти, які дозволяють це робити?

З одного боку звучить наче й цікаво, але з іншого – смішно. Я особисто свічок онлайн не ставлю. Але онлайн записки про молитву за здоров’я, за упокій – можливі.

Через те, що багато кого з наших співгромадян сьогодні немає в Україні, тому я допускаю. От люди і пишуть мені з проханнями помолитися за їхніх рідних. За це я нічого не прошу.

В одному зі своїх інтерв’ю ви казали, що деякі священники бояться відтоку своєї пастви в інтернет.

Священник, який старанно працює на парафії, завжди буде затребуваним. Ось це причина. Треба просто бути собою й працювати на результат.

Скільки ви заробляєте у соцмережах завдяки монетизації, на YouTube, наприклад?

За січень мені YouTbe приніс $380, я зареєстрований як ФОП. Tik-Tok також приносить з монетизації. Ще трішечки є монетизації на Facebook. Зможу сказати вам про свій перший дохід звідти десь за півтора місяця. Коли отримаю гроші.

Усі мої колеги-священники ходять на додаткову роботу. Ніхто ж не чекатиме, коли вмре чиясь баба, аби отримати 200 чи 500 грн

Ви працюєте на агрофірмі «Енселко Агро» менеджером. Маєте профільну освіту?

Я маю тільки духовну освіту, закінчив Тернопільську духовну семінарію. Але маю хороші навички з комунікації, розбираюся у законодавстві. Знаєте, я можу юридично грамотно скласти договір, у цьому допомагаю нашим парафіянам.

Олексій Філюк працює менеджером у групі компаній «Енселко Агро» фото: Facebook сторінка Олексія Філюка

Та попри все вже хочу звільнятися, аби сконцентруватися на тому, що мені подобається найбільше. Перш за все – це служіння у церкві.

Знаєте, у мене взагалі не було плану стати відомим блогером. Я просто роблю те, що люблю.

Скільки священник у церкві заробляє?

У Білозірці – рівно 5000 грн, а у Шушківцях – 3000 грн. Фактично, це мій офіційний дохід із двох громад, якими опікуюся. Можу підтвердити, що всі мої колеги-священники ходять ще на додаткову роботу. Ніхто ж із них не чекатиме, коли вмре чиясь баба, аби отримати додатково 200 чи 500 гривень собі у кишеню. До прикладу, один мій друг-священник працює трудовиком у школі, а інший – продає машини, які приганяють з-за кордону його друзі. Бог дав нам руки, то чому б ними не працювати? У цьому нічого такого немає.

«Якщо слово Боже каже, що шлюби між ЛГБТК+ людьми – гріх…»

Як ви ставитеся до легалізації шлюбів одностатевих пар?

Якщо скатертинка біла із червоним, я не можу назвати її чорною. Якщо слово Боже каже, що шлюби між ЛГБТК+ людьми – гріх, то я не можу цьому заперечити. Між тим, кожна людина вільна собі обирати свій шлях власний, не маю право його обмежувати прав, гарантованих людині Конституцією.

ЛГБТ(К)+ – цей акронім постійно оновлюється та поєднує у собі різні поняття, що мають стосунок до гендеру та сексуальної ідентичності, яка виходить за межі гетеросексуальних або цисгендерних норм. Слово сформоване із перших літер слів, що позначають Lesbian (лесбійок), Gay (геїв), Bisexual (бісексуалів), Transgender (трансгендерів), Queer (квір), Intersex (інтерсексуалів), Asexual (асексуалів) та ін.

А якщо до вас звернеться з проханням повінчати пара з хлопців, чи дівчат, що відповісте? Невже відмовите?

Відмовлю, адже ж не маю такого права. Церква забороняє благословляти одностатеві шлюби.

Якщо би так, тоді церква перестане бути церквою. Наше віровчення від цього постраждає і стане якимось нездоровим. Ми перетворимось із церкви на блудницю. У всі часи ми визнавали це явище гріхом. Гріхом воно залишиться і надалі. За межами церкви – це ваш вибір. Якщо Ганька хоче спати з Ганькою, то нічого страшного в цьому немає. Хай робить, як собі забажає.

«Главком» спілкувався з військовим зі спільноти ЛГБТ(К)+, який розповів, що капелан у його підрозділі агресивно зреагував, дізнавшись про орієнтацію воїна. Церква є джерелом ненависті? Це проблема?

Це особистий погляд того капелана.

Кожен робить власний вибір.

Чи відспіваєте ви ЛГБТК+ військового?

А як його не відспівати? Кожну людину, яка жила на Землі, треба провести належним чином в останню путь. Військового ще й з почестями провести необхідно. Ми ж, врешті, хоронимо людину, яка захищала Україну, а не те, що вважаємо гріхом у ній.

Священники Московської церкви мають регулярний дохід у $500

Якими є нині відносини помісної УПЦ/ПЦУ з УПЦ Московського патріархату у вашій єпархії на Тернопільщині?

На Тернопільщині десь 70 парафій УПЦ МП, на жаль. Є парафії на Кременеччині, Шумщині і, звичайно, Почаїв. Вони за «русский мир» дуже сильно. У нашій громаді до ПЦУ належить 51 село. Ми намагаємося дискутувати з прихильниками «русского мира». Але вони на наші запитання не відповідають, діалоги ігнорують. Священники звідти до нас переходити не бажають, бо мають регулярний дохід у $500 через різні благодійні фонди. І це в той час, коли я на двох парафіях маю всього близько 200$. Та ще й мушу ходити на цивільну роботу.

Звідки інформація про заробітки $500 у священників УПЦ МП? Про які благодійні фонди мова?

Якби я отримував з їх рук щось – міг би назвати. Але ж я не отримую.

«Є приклади, коли мама, у якої росіяни одібрали сина, ходила далі до Московської церкви»

Як ви поясните той факт, що чимало парафій навіть попри повномасштабну війну залишаються у складі Церкви Московського патріархату в Україні? Що ж самих парафіян стримує?

Знаєте, вони як ходили до УПЦ МП, так і ходять. Вийшли з УПЦ МП після початку війни лише одиниці свідомих. Вони одразу стали зрадниками для Московського патріархату.

Зомбування протягом 30 років призвело до того, що навіть ті, кого ми називаємо інтелігентами, як от вчителі, лікарі, є прихильниками Московського патріархату. То що вже тоді говорити про інших? Насправді, для мене це дуже дивно. Для себе вони це пояснюють серед іншого й тим, що отам (у храмах УПЦ МП) моляться старослов’янською. Мовляв, цією мовою молилися свого часу ще Кирило й Мефодій.

Один мій знайомий священник якось сказав жартома, що їм там замість причастя наркоту дають. Не може, каже, так бути, аби мама, у якої росіяни одібрали сина, ходила далі туди зі своїм «акі-пакі, Господу помолімся». Москалі забили сина, й поховали. Є такі приклади.

Часто ви розвінчуєте у своїх соцмережах різні церковні забобони. Наприклад, у дитини не буде ангела охоронця, якщо її назвати іменем, котрого немає в церковному календарі. Звідки це все береться?

Російські православні забобони і не більше. Кожна людина, яка народилася, має ангела-охоронця.

Давайте ми всі відмовимось воювати через релігійні погляди. Москаль прийде та й переб’є нас

Які з уже розвінчаних вами забобонів можете назвати найбільш божевільними й нічим не обґрунтованими?

Сьогодні мене запитали, хто має мити покійника (сміється). А я кажу: та я приїду та й вам помию шваброю. Інколи мене питають заради сміху, чи можна пукати в церкві, якщо носиш коротку спідницю.

Іншого разу дівчина просила відмовити її батька носити обручку, бо мама померла. Відповів їй, що хай тато носить, якщо хоче.

Дозвольте незручне питання. Як ставитеся до людини, яка відмовляється служити в армії і посилається на релігійні переконання?

Якщо стріляти не хоче, то хай окопи копає, їсти варить, доставляє їжу до фронту, забирає поранених.

Давайте ми всі відмовимось воювати через релігійні погляди. Москаль прийде та й переб’є нас на постелі.

Прокоментуйте одне зі своїх скандальних висловлювань: дівчина у короткій спідниці у церкві – погано, бо вона спокушає. В якій церковній книзі визначено, якою довжина спідниці має бути?

Жінка не повинна провокувати до гріха. Жінка має бути загадковою, а не показувати ляхи з целюлітом.

А хто визначив, що жінка повинна, а що – ні? Може, це нав’язування правил патріархального суспільства?

В армійському уставі є правила носіння форми. У церковному уставі також є правила поведінки. У кожному молитовнику вони наведені. Приміром, під час молитви треба стояти рівно, не роззиратися по церкві без потреби. І таке інше.

Хіба не час змінити правила, які подекуди дуже дивні, аби церква була сучаснішою? Наприклад, у католицьких храмах дозволено людям сидіти під час служби, може, і у православних варто це дозволити?

Ще раз повторю, що з голими литками до храму ходити не можна, бо це порушення статуту храму, це і є закон перебування людини у храмі. Щодо сидіння, то це люди можуть обговорити з настоятелем храму. Якщо він не проти – сидіти можна.

Отець Олексій Філюк і його четверо прийомних дітей. Праворуч від нього, перший трохи попереду у чорній кофті з білим написом – Михайлик, якого забрали з дитбудинку наприкінці лютого фото: Facebook-сторінка Олексія Філюка

Отче, ви казали, що православна церква загалом засуджує аборти. Але ваша точка зору відрізняється від офіційної і стосується того, що якщо жінка більше дітей не хоче, дозволяється використання контрацептивів. А чому церква у принципі вдається до повчань з цього приводу. Можливо, слід змінити її офіційну позицію, аби людина сама визначала свою долю?

Офіційно церква контрацепцію засуджує. Але домашня церква починається із чоловіка і дружини. Якщо домашня церква, тобто домовленості між ними, вирішує не мати більше певної кількості дітей, то ані церква, ані служитель не в праві засуджувати рішення сім’ї. Важливо додати, що згода на контрацепцію в рамках домашньої церкви має бути двосторонньою. Тоді це повне право подружжя. І людське, і конституційне, і християнське. Ми ж не у середньовіччі живемо.

Щодо дозволу у храмах сидіти. У нас у церквах є така можливість. Немає у великих містах, де великі собори. Подібні питання треба вирішувати на рівні священного синоду. Але локально ми вирішуємо самотужки проблему. Якщо священник і громада вирішили, що дозволено літнім людям присісти, то чому б і ні.

Отче, у своїх онлайн проповідях ви використовуєте елементи різних, не лише православних, традицій. Наприклад, протестантські піснеспіви. Як до таких запозичень ставляться вищі церковні чини ПЦУ?

Ставляться нормально. Питань до того, як я веду онлайн служби у вищого церковного керівництва немає. Були б якби я проповідував якусь єресь.

Богдан Боднарук, «Главком»