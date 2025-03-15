Куди поділися 2 млн, вилучені у колишньому головному соборі УПЦ МП у Хмельницькому? Відповідь поліції

Два роки тому суд арештував готівку, знайдену в приміщенні на території собору

Досудове розслідування триває другий рік

На Хмельниччині поліція продовжує розслідувати кримінальне провадження, яке стосується виявлення великої суми готівки у Свято-Покровському кафедральному соборі Хмельницького влітку 2023 року.

«Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває, проводяться всі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії», – повідомила «Главкому» старший слідчий районного управління поліції Марина Андреєва у відповіді на запит.

Ідеться про 1,8 млн грн, знайдених 20 липня 2023 року ревізійною комісією в господарському приміщенні під час опису майна храму, який перейшов із Московської церкви до Православної церкви України. Тоді ж рішенням парафіяльної ради було вирішено передати ці кошти на офіційні благодійні рахунки ЗСУ. Однак місцевий суд їх арештував.

витяг з судового реєстру

Крім того, під час опису майна собору претензії на відшукані гроші заявив колишній керівник Хмельницької єпархії УПЦ МП, митрополит Антоній (Фіялко).

Претензії на відшукані гроші на території собору заявив колишній керівник Хмельницької єпархії УПЦ МП, митрополит Антоній (Фіялко). фото: Андрій Попик/Facebook

У серпні 2023 року адвокат архієрея подав апеляційну скаргу на арешт готівки. Зокрема, захисник переконував: суд першої інстанції не врахував відомостей пенсійної справи митрополита Антонія, де вказано дані про заробітну плату священнослужителя, починаючи з 1963 року та розмір пенсії з 2007 року, яка підвищувалася за особливі заслуги перед Україною. Також відображено доходи від продажу нерухомого майна. Ці факти, на думку апелянта, підтверджують, що готівка належить церковнику.

Водночас апеляція заявила: арешт готівки накладено у рамках кримінального провадження за ч.4 ст.185 ККУ («Крадіжка»). Кошти визнано речовим доказом. Суд додав, що наразі слідство з’ясовує походження цих грошей.

Кореспондент «Главком» телефоном зв’язався з митрополитом УПЦ МП Антонієм і поцікавився, чи через два роки правоохоронці повернули йому кошти.

«Ніхто нічого не повернув. Немає що казати», – сухо відповів церковник.

Як повідомляв «Главком», 3 квітня 2023 року Священний Синод УПЦ МП звільнив 76-річного митрополита Хмельницького і Старокостянтинівського Антонія від керування єпархією та «почислив його на спокій». Це сталося наступного дня, як кафедральний собор Хмельницького перейшов до ПЦУ.

Пізніше той же Синод призначив Антонія (Фіялко) митрополитом Макарівським, вікарієм Київської Митрополії.