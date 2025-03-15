Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Куди поділися 2 млн, вилучені у колишньому головному соборі УПЦ МП у Хмельницькому? Відповідь поліції

Віталій Тараненко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Куди поділися 2 млн, вилучені у колишньому головному соборі УПЦ МП у Хмельницькому? Відповідь поліції
Два роки тому суд арештував готівку, знайдену в приміщенні на території собору
фото: Андрій Попик/Facebook

Досудове розслідування триває другий рік

На Хмельниччині поліція продовжує розслідувати кримінальне провадження, яке стосується виявлення великої суми готівки у Свято-Покровському кафедральному соборі Хмельницького влітку 2023 року.

«Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває, проводяться всі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії», – повідомила «Главкому» старший слідчий районного управління поліції Марина Андреєва у відповіді на запит.

Куди поділися 2 млн, вилучені у колишньому головному соборі УПЦ МП у Хмельницькому? Відповідь поліції фото 1
Куди поділися 2 млн, вилучені у колишньому головному соборі УПЦ МП у Хмельницькому? Відповідь поліції фото 2

Ідеться про 1,8 млн грн, знайдених 20 липня 2023 року ревізійною комісією в господарському приміщенні під час опису майна храму, який перейшов із Московської церкви до Православної церкви України.  Тоді ж рішенням парафіяльної ради було вирішено передати ці кошти на офіційні благодійні рахунки ЗСУ. Однак місцевий суд їх арештував.

Куди поділися 2 млн, вилучені у колишньому головному соборі УПЦ МП у Хмельницькому? Відповідь поліції фото 3
витяг з судового реєстру

Крім того, під час опису майна собору претензії на відшукані гроші заявив колишній керівник Хмельницької єпархії УПЦ МП, митрополит Антоній (Фіялко).

Претензії на відшукані гроші на території собору заявив колишній керівник Хмельницької єпархії УПЦ МП, митрополит Антоній (Фіялко).
Претензії на відшукані гроші на території собору заявив колишній керівник Хмельницької єпархії УПЦ МП, митрополит Антоній (Фіялко).
фото: Андрій Попик/Facebook

У серпні 2023 року адвокат архієрея подав апеляційну скаргу на арешт готівки. Зокрема, захисник переконував: суд першої інстанції не врахував відомостей пенсійної справи митрополита Антонія, де вказано дані про заробітну плату священнослужителя, починаючи з 1963 року та розмір пенсії з 2007 року, яка підвищувалася за особливі заслуги перед Україною. Також відображено доходи від продажу нерухомого майна. Ці факти, на думку апелянта, підтверджують, що готівка належить церковнику.

Водночас апеляція заявила: арешт готівки накладено у рамках кримінального провадження за ч.4 ст.185 ККУ («Крадіжка»). Кошти визнано речовим доказом. Суд додав, що наразі слідство з’ясовує походження цих грошей.

Кореспондент «Главком» телефоном зв’язався з митрополитом УПЦ МП Антонієм і поцікавився, чи через два роки правоохоронці повернули йому кошти.

«Ніхто нічого не повернув. Немає що казати», – сухо відповів церковник.

Як повідомляв «Главком», 3 квітня 2023 року Священний Синод УПЦ МП звільнив 76-річного митрополита Хмельницького і Старокостянтинівського Антонія від керування єпархією та «почислив його на спокій». Це сталося наступного дня, як кафедральний собор Хмельницького перейшов до ПЦУ.

Пізніше той же Синод призначив Антонія (Фіялко) митрополитом Макарівським, вікарієм Київської Митрополії.

Читайте також:

Теги: війна Хмельницький собор гроші Московська церква в Україні Українська православна церква арешт суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Софійський собор у Києві – пам’ятка української архітектури і монументального живопису, споруда часів України-Русі
У заповіднику «Софія Київська» створено цифровий архів документів
12 березня, 13:57
Віце-президент США Джей Ді Венс на Мюнхенській конференції, 14 лютого 2025
Мюнхен-2025: як США шокували Європу і що це означає для України
15 лютого, 18:28
Володимир Михайлов з монографією Strategic minerals of Ukraine and their investment attractiveness
Трамп вимагає $500 млрд від України. Геолог Володимир Михайлов пояснює, чи це реально
25 лютого, 15:05
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський поділився планом щодо завершення війни у 2025 році
15 лютого, 13:50
Зеленський: Ми розпочали роботу з командою Президента Трампа й уже відчуваємо, що успіх можливий
Зеленський повідомив про початок роботи з командою Трампа
16 лютого, 00:58
Окупанти намагаються відбити село, але поки безуспішно
ЗСУ провели зухвалу операцію під Покровськом: подробиці
15 лютого, 20:10
У Києві оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
У Києві оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
19 лютого, 13:24
Заступника начальника Тернопільської ОВА Гайдука засуджено за хабар
Справа про хабар. Заступник голови Тернопільської ОВА Гайдук отримав вирок
6 березня, 12:57
Валютні резерви України зменшилися за місяць: у чому причина
Валютні резерви України зменшилися за місяць: у чому причина
7 березня, 13:19

Кримінал

Куди поділися 2 млн, вилучені у колишньому головному соборі УПЦ МП у Хмельницькому? Відповідь поліції
Куди поділися 2 млн, вилучені у колишньому головному соборі УПЦ МП у Хмельницькому? Відповідь поліції
Зеленський відреагував на затримання підозрюваного у вбивстві Ганула
Зеленський відреагував на затримання підозрюваного у вбивстві Ганула
Справа Тандира: ДБР проводить обшуки в заступника глави Вищої кваліфікаційної комісії суддів
Справа Тандира: ДБР проводить обшуки в заступника глави Вищої кваліфікаційної комісії суддів
Суд відклав засідання щодо зміни запобіжного заходу у справі генерала-оборонця Харківщини
Суд відклав засідання щодо зміни запобіжного заходу у справі генерала-оборонця Харківщини
Суд покарав мешканця Львівщини за наругу над могилами Січових Стрільців
Суд покарав мешканця Львівщини за наругу над могилами Січових Стрільців
Допомагав росіянам обкрадати фермерів під час окупації Херсона: СБУ затримала депутата
Допомагав росіянам обкрадати фермерів під час окупації Херсона: СБУ затримала депутата

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
186K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 березня: ситуація на фронті
65K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 березня 2025
31K
Колишній військовий льотчик отримав 15 років тюрми: що скоїв
5034
Диверсанти проникли на Сумщину: чи вдалося прикордонникам зупинити прорив
4973
Втрати ворога станом на 15 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
4386
«Фактично ухвалене рішення». Стефанішина повідомила, коли Україна стане членом ЄС

Новини

Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
Сьогодні, 11:37
126 «перехоплених та збитих»: міноборони РФ заявило про нічну атаку безпілотників
Сьогодні, 09:47
15 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Вбивство активіста Ганула та санкції ЄС проти Росії. Головне за 14 березня
Вчора, 20:46
В Україні тривога через ракетну загрозу тривала 20 хвилин
Вчора, 18:14
Спецпосланець США передасть «сигнали» від Путіна Трампу – Пєсков
Вчора, 13:16

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua