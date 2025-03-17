Священник ПЦУ розповів, які ритуали віряни можуть робити онлайн

На думку Олексія Філюка, священник, який старанно працює на парафії, завжди буде затребуваним

«Онлайн записки про молитву за здоров’я, за упокій – можливі»

Священник Тернопільської єпархії ПЦУ Олексій Філюк веде свої соцмережі з проповідями із 2016 року, а впізнаваності здобув завдяки відеороликам зі спростуваннями різноманітних церковних забобонів. У розмові з «Главкомом» Олексій Філюк розповів – спілкуватися з парафіянами священник може і онлайн, а його авторитету інтернет насправді не загрожує.

На думку Олексія Філюка, священнослужитель, який старанно працює на парафії, завжди буде затребуваним: «Треба просто бути собою й працювати на результат».

Щодо спілкування з паствою, то він припускає, що воно може здійснюватися онлайн – адже багато українців наразі перебувають за кордоном. Також Олексій Філюк називає можливою передачу онлайн записок про молитву за здоров’я та за упокій. Проте зауважує – сповідь, причастя, хрещення та інші церковні таїнства можна провести лише офлайн: «Може, хіба через років 200, коли дуже технології вперед підуть. Наразі я не знаю, як це можливо».

За словами Олексія Філюка, до його онлайн-активності парафіяни та самі церковники ставляться по-різному. Але з якимось активним несхваленням він не стикався: «Принаймні священники мені в очі нічого не казали конкретного».

Також Олексій Філюк розповів, що за потреби відспіває ЛГБТК+ військового: «Кожну людину, яка жила на Землі, треба провести належним чином в останню путь. Військового ще й з почестями провести необхідно».

«Главком» повідомляв, що у Чернігові священники, з оглядом на реалії війни в Україні, пропонують хрестити дітей онлайн.