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На Вінниччині ще одна релігійна громада перейшла до ПЦУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На Вінниччині ще одна релігійна громада перейшла до ПЦУ
Митрополит Вінницький і Барський Симеон прийняв настоятеля храму святого великомученика Димитрія Солунського села Дахталія Тульчинського району ієрея Петра Барана
фото: Вінницько-Барська єпархія ПЦУ

Парафіяни храму святого великомученика Димитрія Солунського вирішили вийти з УПЦ Московського патріархату

У Тульчинському районі на Вінниччині релігійна громада храму Димитрія Солунського прийняла рішення про приєднання до Православної церкви України, вийшовши з Української православної церкви Московського патріархату. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницько-Барську єпархію ПЦУ.

«11 березня 2025 року в Управлінні Вінницько-Барської єпархії Православної Церкви України митрополит Вінницький і Барський Симеон прийняв настоятеля храму святого великомученика Димитрія Солунського села Дахталія Тульчинського району ієрея Петра Барана, котрий разом із своїми парафіянами на загальних зборах парафії, які відбулися 2 лютого, ухвалив рішення вийти з УПЦ Московського патріархату та приєднатися до Православної церкви України», – йдеться у заяві.

Після спілкування, в якому також брав участь благочинний Тульчинського району протоієрей Сергій Поврозник, митрополит Симеон вручив ієрею Петру указ про прийняття його до кліру Вінницько-Барської єпархії та привітав його та очолювану ним громаду з приєднанням до канонічної помісної Православної Церкви України.

«Окрім парафії с. Дахталія ієрей Петро Баран також призначений настоятелем храму святої великомучениці Параскеви с. Нетребівка Тульчинського району», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що 4 січня релігійна громада храму Покрови Пресвятої Богородиці у Чернівцях (мікрорайон «Садгора») перейшла від Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України.

Раніше ООН розкритикувала Україну за нібито відсутність «достатнього обґрунтування» розпуску релігійних організацій, зокрема Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Про це йдеться у доповіді Управління Верховного комісара з прав людини.

Як повідомлялося, ООН не вперше дорікає Україні через Московську церкву. У 2023 році в ООН заявили, що українські правоохоронці нібито не вживають заходів для захисту вірян УПЦ МП.

До слова, 24 серпня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

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Теги: православна церква Московська церква в Україні Українська православна церква церква Вінниччина

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