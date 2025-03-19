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Священник-блогер пояснив, в якому одязі жінці треба ходити до храму

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Священник-блогер пояснив, в якому одязі жінці треба ходити до храму
Отець Олексій Філюк розповів, як жінки мають ходити у храм
фото: Сергій П'ятаков

Філюк: «Жінка не повинна провокувати до гріха»

Священник Тернопільської єпархії ПЦУ Олексій Філюк, відомий у соцмережах своїми проповідями та спростуванням церковних забобонів, зауважив, що жінка не повинна провокувати до гріха, а її зовнішній вигляд у храмі має бути стриманим. Про це він зазначив в інтерв'ю «Главкому».

«Жінка не повинна провокувати до гріха. Жінка має бути загадковою, а не показувати ляхи з целюлітом», – сказав священник.

Олексій Філюк наголосив, що правила поведінки у церкві чітко прописані в церковному уставі та молитовниках, і одним із них є дотримання певного дрес-коду: «В армійському уставі є правила носіння форми. У церковному уставі також є правила поведінки. У кожному молитовнику вони наведені. Приміром, під час молитви треба стояти рівно, не роззиратися по церкві без потреби. І таке інше», – пояснив священник Тернопільської єпархії ПЦУ.

«Ще раз повторю, що з голими литками до храму ходити не можна, бо це порушення статуту храму, це і є закон перебування людини у храмі. Щодо сидіння, то це люди можуть обговорити з настоятелем храму. Якщо він не проти – сидіти можна», –  додав Олексій Філюк.

Раніше священник Тернопільської єпархії ПЦУ Олексій Філюк веде свої соцмережі з проповідями із 2016 року, а впізнаваності здобув завдяки відеороликам зі спростуваннями різноманітних церковних забобонів. У розмові з «Главкомом» Олексій Філюк розповів – спілкуватися з парафіянами священник може і онлайн, а його авторитету інтернет насправді не загрожує.  

На думку Олексія Філюка, священнослужитель, який старанно працює на парафії, завжди буде затребуваним: «Треба просто бути собою й працювати на результат».

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Теги: церква священник православна церква Українська православна церква жінка

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