Священник-блогер пояснив, в якому одязі жінці треба ходити до храму

Філюк: «Жінка не повинна провокувати до гріха»

Священник Тернопільської єпархії ПЦУ Олексій Філюк, відомий у соцмережах своїми проповідями та спростуванням церковних забобонів, зауважив, що жінка не повинна провокувати до гріха, а її зовнішній вигляд у храмі має бути стриманим. Про це він зазначив в інтерв'ю «Главкому».

«Жінка не повинна провокувати до гріха. Жінка має бути загадковою, а не показувати ляхи з целюлітом», – сказав священник.

Олексій Філюк наголосив, що правила поведінки у церкві чітко прописані в церковному уставі та молитовниках, і одним із них є дотримання певного дрес-коду: «В армійському уставі є правила носіння форми. У церковному уставі також є правила поведінки. У кожному молитовнику вони наведені. Приміром, під час молитви треба стояти рівно, не роззиратися по церкві без потреби. І таке інше», – пояснив священник Тернопільської єпархії ПЦУ.

«Ще раз повторю, що з голими литками до храму ходити не можна, бо це порушення статуту храму, це і є закон перебування людини у храмі. Щодо сидіння, то це люди можуть обговорити з настоятелем храму. Якщо він не проти – сидіти можна», – додав Олексій Філюк.

Раніше священник Тернопільської єпархії ПЦУ Олексій Філюк веде свої соцмережі з проповідями із 2016 року, а впізнаваності здобув завдяки відеороликам зі спростуваннями різноманітних церковних забобонів. У розмові з «Главкомом» Олексій Філюк розповів – спілкуватися з парафіянами священник може і онлайн, а його авторитету інтернет насправді не загрожує.

На думку Олексія Філюка, священнослужитель, який старанно працює на парафії, завжди буде затребуваним: «Треба просто бути собою й працювати на результат».