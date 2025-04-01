Суд продовжив запобіжний захід митрополиту Московської церкви Арсенію

Сторона захисту наполягала на зміні запобіжного заходу

Слов’янський міськрайонний суд продовжив запобіжний захід наміснику Свято-Успенської Святогірської лаври Московської церкви в Україні митрополиту Арсенію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Вільне радіо».

Зазначається, що суд продовжив запобіжний захід митрополиту 27 березня. Таким чином священнослужитель залишатиметься у СІЗО ще 60 діб.

Водночас сторона захисту Арсенія наполягала на зміні запобіжного заходу, який був би не пов’язаний з ув’язненням. Вони пропонували звільнити священника під заставу, взяти на поруки нардепів або ж відправити митрополита під домашній арешт.

Зазначається, що аж 11 народних обранців нібито надали заяви щодо готовності взяти Арсенія на поруки, однак суд відхилив їх. Тож тепер митрополита триматимуть під вартою до 25 травня 2025 року.

Наступне засідання Слов’янського міськрайонного суду у справі настоятеля Святогірської лаври відбудеться 14 квітня.

Нагадаємо, Російська Федерація веде переговори з Україною про звільнення в межах обміну полоненими намісника Свято-Успенської Святогірської лаври митрополита Арсенія (Яковенка) і ще п'ятьох представників УПЦ МП.

Як відомо, у вересні 2023 року настоятель Святогірської Свято-Успенської лаври УПЦ МП поширював інформацію воєнного характеру. Зокрема, під час своєї проповіді він розповів вірянам про місця розташування блокпостів, а також підрозділів ЗСУ, СБУ, НПУ й Сил оборони України на території Святогірської МГ.

24 квітня 2024 року Служба безпеки задокументувала підривну діяльність з боку настоятеля Святогірської лаври УПЦ МП митрополита Арсенія. За даними слідства, митрополит ще до початку повномасштабного вторгнення Росії висловлював прокремлівські наративи щодо війни в Україні.

До слова, Кабінет міністрів України затвердив порядок отримання дозволу для контактів із релігійними організаціями, які пов'язані з Російською православною церквою. Відтепер такі дозволи буде видавати Державна служба з етнополітики та свободи совісті.