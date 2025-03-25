У Кропивницькому ПЦУ отримала храм, яким користувалася Московська церква

Православна церква в Україні зможе безоплатно використовувати приміщення храму

Свято-Покровський храм, який розташований в мікрорайоні Ковалівка у Кропивницькому, передали у безоплатне користування гарнізонній церкві Православної церкви України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Гречку».

Відповідне рішення було ухвалено сьогодні, 25 березня, під час сесії міськради.

Раніше приміщення храму використовувала Московська церква в Україні.

Нагадаємо, за три роки повномасштабного вторгнення лише чотири релігійні громади в Києві змінили канонічну приналежність і перейшли з Московського патріархату до Православної церкви.

Варто зазначити, що усі переходи від УПЦ МП до ПЦУ відбулись у 2023 році. Станом на сьогодні невідомо про жоден новий перехід громад, який відбувся б у 2024 році, зокрема після прийняття закону.

Тим часом серед близько 1300 релігійних об’єднань та організацій у столиці 313 – Української православної церкви, що прибрали приставку «Московського патріархату», включаючи 267 громад, 14 монастирів та три вищі духовні навчальні заклади, продовжують діяти. Для порівняння: у ПЦУ ці цифри менші – 241 організації, включаючи 192 громади, 10 монастирів та три вищі духовні навчальні заклади.

До слова, у Хмельницькій області суд визнав священника УПЦ МП винним у виправдуванні російської агресії проти України та розпалювання релігійної ненависті.

«Главком» повідомляв, що напередодні, 18 березня, у Черкасах суд відпустив з-під домашнього арешту митрополита УПЦ МП Феодосія (Дениса Снігірьова), якого обвинувачують у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та запереченні збройної агресії рф.

Раніше стало відомо, що священник УПЦ МП з Житомирської області виправдовував збройну агресію РФ проти України, зневажливо висловлювався про національних українських героїв та давав настанови прихожанам мовчати у відповідь на слова «Слава Україні».