Лазарева субота 2026: що дозволено і заборонено робити 4 квітня
У Лазареву суботу православна церква згадує чудо воскресіння Ісусом Христом святого Лазаря
Лазарева субота – особливий день у церковному календарі. Свято відзначається в пам'ять про чудо воскресіння Ісусом Христом праведного Лазаря з мертвих. На той момент Лазар був мертвий вже чотири дні, але з волі Христа воскрес і прожив ще 30 років.
Лазарева субота не має фіксованої дати, оскільки пов’язана з Великоднем. Щороку воно припадає на суботу шостого тижня Великого посту, напередодні Вербної неділі.
У 2026 році Лазарева субота припадає на 4 квітня.
Лазарева субота: історія свята
Праведний Лазар був братом Марії і Марфи, він жив з сестрами неподалік Єрусалима, в селищі Віфанія.
Ісус нерідко відвідував їхній дім, а Лазаря Спаситель називав своїм другом. Одного разу Лазар захворів, і коли про це дізнався Христос, Він сказав: «Це хвороба не на смерть, а на славу Божу, щоб через неї прославився Син Божий«».
Лазар помер за чотири дні до того, як Ісус прибув до Віфанії. Як сказано в Євангелії, «І закапали сльози Ісусові», коли почув Він про смерть Лазаря. Але Син Божий велів відсунути камінь від похоронної печери, у якій був похований святий, і сказав йому: «Лазар! Іди геть». Померлий Лазар воскрес і вийшов з печери.
Звістка про дивовижну подію швидко розлетілася Юдеєю. І наступного дня, коли Ісус в'їхав до Єрусалиму на ослі молодому, натовпи людей зустрічали Його як царя, устеляючи Його шлях своїм одягом і пальмовим гіллям.
А святий Лазар прожив ще 30 років після свого воскресіння – він був єпископом на Кіпрі й проповідував християнство.
Що потрібно робити в цей день
Лазарева субота – важливе у християнстві свято, в цей день люди молилися святому Лазарю про зцілення від хвороб.
Здавна вважалося, що в цей день не можна сумувати і скаржитися на життя, всі помисли і бажання повинні бути світлими і чистими.
У народі кажуть, що в цей день варто нарвати верби для освячення у Вербну неділю. Також цього дня варто сіяти горох. Кажуть, що в такому випадку він добре вродить.
Традиційними стравами на столі вважаються гречані млинці та різні каші.
У Лазареву суботу дозволяється трохи послабити пісний раціон. У цей день можна:
- їсти гарячі страви з рослинною олією;
- вживати рибу та ікру;
- дозволити собі трохи вина.
Що не можна робити в Лазареву суботу
Великим гріхом вважається лихословити в Лазареву суботу. Жодного злого слова не повинно бути вимовлено в цей день.
У Лазареву суботу не можна працювати, прибирати, займатися рукоділлям. Заборонені також веселі масові гуляння.
Не можна відмовляти людям у допомозі, топтати крихти їжі, що впали з обіднього столу на підлогу.
В цей день не можна займатися домашніми справами, в тому числі пранням, прибиранням, роботою на городі, будівництвом і іншим. Винятки становлять лише справи першої необхідності, які не можна відкласти на кілька днів.
Не можна вживати будь-які спиртні напої – дозволяється випити трохи вина як знак поминання Лазаря.
Слід утриматися від пишних застіль і галасливих свят, в тому числі від святкування весіль і днів народження.
У цей день не слід:
- виконувати важку фізичну роботу;
- займатися прибиранням, пранням або миттям вікон і підлоги;
- шити, вишивати, плести чи займатися іншими рукодільними справами;
- сваритися, лихословити, ображати інших;
- організовувати гучні розваги чи застілля.
У цей день ті, хто дотримуються посту, повинні виконувати загальні обмеженння Великого посту. Заборонене вживання:
- м’ясних продуктів;
- молочних виробів;
- яєць.
Народні прикмети на Лазареву суботу:
- багато березового соку – до дощового літа;
- берези рано опушилися – до посушливого літа, а якщо вільха – навпаки;
- багато лебедів зустріти – до теплої весни;
- сороки в’ють гнізда низько – багато гроз влітку буде;
- йде сильний дощ – жито принесе гарний врожай;
- по небу швидко «біжать» хмари від вітру – буде тривала негода;
- чутно, як сова кричить – прийде похолодання;
- трава суха вранці – слід очікувати на дощ ввечері;
- ясно і сонячно вранці, вдень з'являються хмари, проте ввечері зникають – скоро можуть бути заморозки;
- туман надвечір – до потепління.
Коментарі — 0