Лазарева субота 2026: що дозволено і заборонено робити 4 квітня

Лазарева субота – особливий день у церковному календарі. Свято відзначається в пам'ять про чудо воскресіння Ісусом Христом праведного Лазаря з мертвих. На той момент Лазар був мертвий вже чотири дні, але з волі Христа воскрес і прожив ще 30 років.

Лазарева субота не має фіксованої дати, оскільки пов’язана з Великоднем. Щороку воно припадає на суботу шостого тижня Великого посту, напередодні Вербної неділі.



У 2026 році Лазарева субота припадає на 4 квітня.

Лазарева субота: історія свята

У Лазареву суботу православна церква згадує чудо воскресіння Ісусом Христом святого Лазаря.

Праведний Лазар був братом Марії і Марфи, він жив з сестрами неподалік Єрусалима, в селищі Віфанія.

Ісус нерідко відвідував їхній дім, а Лазаря Спаситель називав своїм другом. Одного разу Лазар захворів, і коли про це дізнався Христос, Він сказав: «Це хвороба не на смерть, а на славу Божу, щоб через неї прославився Син Божий«».

Лазар помер за чотири дні до того, як Ісус прибув до Віфанії. Як сказано в Євангелії, «І закапали сльози Ісусові», коли почув Він про смерть Лазаря. Але Син Божий велів відсунути камінь від похоронної печери, у якій був похований святий, і сказав йому: «Лазар! Іди геть». Померлий Лазар воскрес і вийшов з печери.

Звістка про дивовижну подію швидко розлетілася Юдеєю. І наступного дня, коли Ісус в'їхав до Єрусалиму на ослі молодому, натовпи людей зустрічали Його як царя, устеляючи Його шлях своїм одягом і пальмовим гіллям.

А святий Лазар прожив ще 30 років після свого воскресіння – він був єпископом на Кіпрі й проповідував християнство.

Що потрібно робити в цей день

Лазарева субота – важливе у християнстві свято, в цей день люди молилися святому Лазарю про зцілення від хвороб.

Здавна вважалося, що в цей день не можна сумувати і скаржитися на життя, всі помисли і бажання повинні бути світлими і чистими.

У народі кажуть, що в цей день варто нарвати верби для освячення у Вербну неділю. Також цього дня варто сіяти горох. Кажуть, що в такому випадку він добре вродить.

Традиційними стравами на столі вважаються гречані млинці та різні каші.

У Лазареву суботу дозволяється трохи послабити пісний раціон. У цей день можна:

їсти гарячі страви з рослинною олією;

вживати рибу та ікру;

дозволити собі трохи вина.

Що не можна робити в Лазареву суботу

Великим гріхом вважається лихословити в Лазареву суботу. Жодного злого слова не повинно бути вимовлено в цей день.

У Лазареву суботу не можна працювати, прибирати, займатися рукоділлям. Заборонені також веселі масові гуляння.

Не можна відмовляти людям у допомозі, топтати крихти їжі, що впали з обіднього столу на підлогу.

В цей день не можна займатися домашніми справами, в тому числі пранням, прибиранням, роботою на городі, будівництвом і іншим. Винятки становлять лише справи першої необхідності, які не можна відкласти на кілька днів.

Не можна вживати будь-які спиртні напої – дозволяється випити трохи вина як знак поминання Лазаря.

Слід утриматися від пишних застіль і галасливих свят, в тому числі від святкування весіль і днів народження.

У цей день ті, хто дотримуються посту, повинні виконувати загальні обмеженння Великого посту. Заборонене вживання:

м’ясних продуктів;

молочних виробів;

яєць.

