NYT назвав можливі напрямки подальшого контрнаступу ЗСУ

Західні аналітики вважають, що Україна остерігається робити паузу, оскільки РФ може використати її, щоб закріпитися на окупованих територіях

Збройни сили України, ймовірно, далі просуватимуться у напрямку Мелітополя

Немає жодних ознак того, що українське військово-політичне командування зупинить контрнаступ ЗСУ після звільнення Херсона. Про це пише The New York Times.

Зазначається, що багато аналітиків і дипломатів припускали, що взимку у бойових діях може настати пауза, але після того, як росіяни втекли з Херсона, Україна не має бажання зупинятися, аби не дозволити війні зайти в глухий кут.

Аналітики зазначають, що, ймовірно, українські сили далі просуватимуться у напрямку Мелітополя Запорізької області.

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«Наступні цілі України, швидше за все, будуть або в напрямку Мелітополя на півдні, або на сході. Продовжиться наступ, який вибив російські війська з Харківщини, щоб відбити місто Сватове в Луганській області, яке є центром бойових дій протягом останнього місяця», – пише NYT.

Західні аналітики вважають, що Україна остерігається робити паузу, оскільки впевнена, що Росія може використати її, щоб закріпитися на окупованих територіях. Інші експерти прогнозують, що повномасштабні бойові дії можуть вщухнути взимку та відновитися навесні. Втім вони сходяться на думці, що наступний етап війни буде вкрай жорстоким.

«Війна не припиниться взимку. Але боротьба буде вестися в іншому темпі. І це дає політичним і військовим лідерам можливість спланувати рік, який, ймовірно, буде жорстоким і кривавим», – таку думку висловив генерал-майор австралійської армії у відставці Міка Раян.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

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Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.

Генштаб повідомив, що ЗСУ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра.

Тим часом міністерство оборони країни-агресорки відзвітувало про втечу з Херсона. Рашисти описують свій вихід, як «перегрупування» військ, при цьому звітують, що втрат живої сили та техніки при відступі не мають.

Згодом стало відомо, що після відступу російських загарбників із Херсона у Маріуполі зросла кількість окупантів та ворожої техніки.