Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

NYT назвав можливі напрямки подальшого контрнаступу ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
NYT назвав можливі напрямки подальшого контрнаступу ЗСУ
Західні аналітики вважають, що Україна остерігається робити паузу, оскільки РФ може використати її, щоб закріпитися на окупованих територіях
фото ілюстративне

Збройни сили України, ймовірно, далі просуватимуться у напрямку Мелітополя

Немає жодних ознак того, що українське військово-політичне командування зупинить контрнаступ ЗСУ після звільнення Херсона. Про це пише The New York Times.

Зазначається, що багато аналітиків і дипломатів припускали, що взимку у бойових діях може настати пауза, але після того, як росіяни втекли з Херсона, Україна не має бажання зупинятися, аби не дозволити війні зайти в глухий кут. 

Аналітики зазначають, що, ймовірно, українські сили далі просуватимуться у напрямку Мелітополя Запорізької області.

«Наступні цілі України, швидше за все, будуть або в напрямку Мелітополя на півдні, або на сході. Продовжиться наступ, який вибив російські війська з Харківщини, щоб відбити місто Сватове в Луганській області, яке є центром бойових дій протягом останнього місяця», – пише NYT.

Західні аналітики вважають, що Україна остерігається робити паузу, оскільки впевнена, що Росія може використати її, щоб закріпитися на окупованих територіях. Інші експерти прогнозують, що повномасштабні бойові дії можуть вщухнути взимку та відновитися навесні. Втім вони сходяться на думці, що наступний етап війни буде вкрай жорстоким.

«Війна не припиниться взимку. Але боротьба буде вестися в іншому темпі. І це дає політичним і військовим лідерам можливість спланувати рік, який, ймовірно, буде жорстоким і кривавим», – таку думку висловив генерал-майор австралійської армії у відставці Міка Раян.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.  

Генштаб повідомив, що ЗСУ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра.

Тим часом міністерство оборони країни-агресорки відзвітувало про втечу з Херсона. Рашисти описують свій вихід, як «перегрупування» військ, при цьому звітують, що втрат живої сили та техніки при відступі не мають.

Згодом стало відомо, що після відступу російських загарбників із Херсона у Маріуполі зросла кількість окупантів та ворожої техніки.

Читайте також: Як Росія «перемагає» Україну. Три місяці брехні
Теги: ЗСУ війна росія окупанти Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти розселяються у пустих домах та квартирах маріупольців
Відступ із Херсона: в одному з окупованих міст зросла кількість рашистів та техніки (відео)
Сьогодні, 11:11
Росія все ще намагається евакуювати сили з правого берега Херсонщини до оборонних позицій на східному березі
Розвідка Британії назвала мету оголошеної РФ евакуації цивільних із Херсона
Сьогодні, 09:59
Російські адміністрації переїхали з Херсона в Генічеськ
Окупанти заявили, що перенесли «столицю» Херсонщини
Сьогодні, 09:22

Події в Україні

«Риємо окопи на місці, куди влучав снаряд»: рашист скаржиться на недолугість командування (аудіо)
«Риємо окопи на місці, куди влучав снаряд»: рашист скаржиться на недолугість командування (аудіо)
NYT назвав можливі напрямки подальшого контрнаступу ЗСУ
NYT назвав можливі напрямки подальшого контрнаступу ЗСУ
Міноборони РФ замовило додаткову партію новітніх надзвукових ракет – ЗМІ
Міноборони РФ замовило додаткову партію новітніх надзвукових ракет – ЗМІ
Мер окупованої Нової Каховки розповів, скільки мешканців депортовано до Росії
Мер окупованої Нової Каховки розповів, скільки мешканців депортовано до Росії
Росія може масовано атакувати Україну вже найближчими днями – Повітряні сили
Росія може масовано атакувати Україну вже найближчими днями – Повітряні сили
Відступ із Херсона: в одному з окупованих міст зросла кількість рашистів та техніки (відео)
Відступ із Херсона: в одному з окупованих міст зросла кількість рашистів та техніки (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
159K
Росія може використати проти України електромагнітну зброю – The Times
111K
Кремль пояснив, чому Путін не братиме участь у саміті G20
100K
Головне за ніч: втрати рашистів та нові трофеї ЗСУ
60K
Чи можна закінчити війну в Україні дипломатичним шляхом: заява Шольца
36K
Путін вже боїться залишати бункер
26K
Ситуація в Херсоні: перші кадри зі звільненого міста

Новини

ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 06:59
П'ять хороших новин 11 листопада
Вчора, 21:00
Порошенко розказав, хто вміє вести переговори з Путіним
Вчора, 11:44
П'ять хороших новин 10 листопада
10 листопада, 21:00
ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
10 листопада, 07:01
Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
9 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту