13 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Не варто блукати самому у лісі, адже є підвищений ризик заблукати

У неділю, 13 листопада, Всесвітній день доброти та Міжнародний день незрячих. В Україні сьогодні святкують День виноградаря і винороба.

Всесвітній день доброти

Всесвітній день доброти – міжнародне свято, яке відзначається 13 листопада. Він був запроваджений 1998 року Всесвітнім рухом за доброту, коаліцією неурядових організацій, які виступають за доброту націй. Спостерігається у багатьох країнах, включаючи Канаду, Австралію, Нігерію та Об'єднані Арабські Емірати. Сінгапур уперше відзначив цей день у 2009 році. Італія та Індія також відзначили цей день. У Великій Британії його очолює Девід Джаміллі, який разом із Луїзою Берфітт-Донс заснував День доброти у Великій Британії.

Доброта є предметом інтересу у філософії та релігії. Доброта – це тип поведінки, що характеризується актами великодушності, уваги, надання допомоги чи турботи про інших без очікування похвали чи винагороди натомість. Доброта була однією з головних тем у Біблії.

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Міжнародний день незрячих

13 листопада 1745 року у Франції народився Валентин Гаюї – відомий педагог, який заснував у Парижі і Петербурзі декілька шкіл і підприємств для сліпих. За рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я саме ця дата відзначається як День сліпих.

До XVIII століття світ не знав навчальних закладів для сліпих. Валентин Гаюї вперше продемонстрував свій метод навчання сліпих, за допомогою придуманого ним шрифту. У 1784 році в Парижі без підтримки уряду та благодійних товариств, на свої власні кошти в своєму власному будинку він відкрив першу в світі школу для сліпих дітей під назвою «Майстерня трудящих сліпих». Першим учнем Валентина Гаюї був підібраний на церковній паперті хлопчик Франсуа де Лезюер. Потім в школу поступили ще 11 його безпритульних однолітків.

Відзначати свято почали за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я. Таким чином, кожного року вони намагаються привернути увагу до людей, які втратили зір. Гаюї започаткував методику навчання з придуманим шрифтом.

День виноградаря і винороба

Україна має добре налагоджену винну промисловість з давніми традиціями. Ряд українських вин мають визнану європейську якість і експортуються до Європейського союзу і країн Північної Америки.

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Відзначаючи кропітку роботу українських виноробів, а також на підтримку ініціативи працівників виноградарсько-виноробної галузі України, 22 вересня 2020 року Президентом України був підписаний Указ №403/2020 «Про День виноградаря і винороба», в якому це свято офіційно встановлено у другу неділю листопада.

Яке церковне свято

В Україні 13 листопада вшановують пам'ять преподобного Никодима і преподобного Спиридона, які жили в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври в XII столітті. Відомо, що всередині печер вони провели 30 років і займалися випіканням просфорів.

Преподобний Спиридон прийшов у монастир при ігумені Пиміні (1132-1141) вже літньою людиною. Подвижник супроводжував свою працю безперестанної молитвою та співом псалмів. Ще за життя преподобний Спиридон був прославлений від Бога чудесами. Відомий випадок, коли він погасив мантією пожежу у пекарні: вогонь згас, а мантія залишилася цілою. Святий Никодим трудився разом з преподобним Спиридоном і вів таку ж строге життя. Мощі їх спочивають у Антонієвих печерах. У преподобного Спиридона пальці правої руки складені троєперстно.

Народні прикмети

Яка погода в листопаді, така і в квітні.

Бурхливий листопад – на сувору зиму.

Після листопадових заморозків грудневий мороз.

Щоб привернути сьогодні до себе удачу, потрібно погодувати птахів.

Снігур 13 листопада співати почав – невдовзі почнеться зима.

Сонячна і ясна погода – буде поривчастий і сильний вітер в найближчі дні.

Голосно цвірінькають горобці – чекай теплої погоди, і навпаки.

Якщо з’їсти страву з курятини в цей день – будете щасливими.

Чим довший сон 13 листопада, тим довше ви проживете.

Що не рекомендується робити

Сьогодні не можна не дотримувати свого слова. Інакше ви будете серйозно покарані.

Не варто блукати самому у лісі, адже є підвищений ризик заблукати й не знайти шляху назад.

Також у цей день є певні правила поведінки на природі: не можна: витоптувати траву, ламати чагарники та дерева, бити багато звірів, чіпати тварин з дитинчатами.

Іменини

13 листопада, іменини відзначають Всеволод, Олександр, Олексій, Анатолій, Артемій, Василь, Герман, Іван, Кузьма, Микола, Роман, Сергій, Степан, Федір.