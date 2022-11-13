Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати окупантів на півдні: ЗСУ вдарили по районах розгортання сил ворога

Альона Боженко
glavcom.ua
Втрати окупантів на півдні: ЗСУ вдарили по районах розгортання сил ворога
На півдні Сили оборони за добу знищили 40 загарбників
фото ілюстративне

Протягом бойового дня ворог завдавав артилерійських ударів по позиціях українських підрозділів 

На півдні  українська авіація двічі вдарила по районах розгортання сил противника. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Протягом бойового дня 12 листопада противник завдавав артилерійських ударів по позиціях українських військових і територіальних громадах у Бериславському районі. Обійшлося без постраждалих та втрат.

У відповідь українська авіація двічі відпрацювала по районах розгортання сил противника.

Ракетні та артилерійські підрозділи Сил оборони протягом дня здійснювали вогневий вплив по  позиціях ворога та  районах зосередження живої сили, техніки й озброєння на лівому березі Дніпра.

За уточненими даними, підтверджено зменшення ворожого війська на 40 загарбників та 3 військових автівки. Решта втрат противника дорозвідуються.

Нагадаємо, Збройні сили України атакували колону росіян під Павлівкою (Донецька область). 

Додамо, російські окупанти обстрілюють з лівого берега Дніпра щойно звільнені населені пункти Херсонщини та Миколаївщини. 

Теги: окупанти ЗСУ авіація озброєння втрати

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бабуся не гаяла часу дарма
Українська бабуся назбирала ворожих набоїв і передала їх ЗСУ (відео)
Вчора, 16:26
Західні аналітики вважають, що Україна остерігається робити паузу, оскільки РФ може використати її, щоб закріпитися на окупованих територіях
NYT назвала можливі напрямки подальшого контрнаступу ЗСУ
Вчора, 12:13
ЗСУ просувають лінію фронту на Кінбурнській косі
«Триває бойова робота». ЗСУ просувають ворога на Кінбурнській косі
Вчора, 16:58

Події в Україні

Втрати окупантів на півдні: ЗСУ вдарили по районах розгортання сил ворога
Втрати окупантів на півдні: ЗСУ вдарили по районах розгортання сил ворога
Зеленський звернувся до херсонців із важливим закликом
Зеленський звернувся до херсонців із важливим закликом
У Куп’янському районі ексгумували тіла семи загиблих (фото)
У Куп’янському районі ексгумували тіла семи загиблих (фото)
На Черкащині під час повітряної тривоги працювала ППО – ОВА
На Черкащині під час повітряної тривоги працювала ППО – ОВА
У Запоріжжі правоохоронці евакуювали людей після ракетного удару (фото)
У Запоріжжі правоохоронці евакуювали людей після ракетного удару (фото)
Коли у Херсоні відновлять український зв'язок: роз'яснення облради
Коли у Херсоні відновлять український зв'язок: роз'яснення облради

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
174K
Зеленська під час спільного інтерв’ю красномовно глянула на чоловіка і розважила мережу (відео)
158K
Головне за ніч: втрати рашистів та нові трофеї ЗСУ
136K
Розпад Росії нарешті розпочався
95K
Путін вже боїться залишати бункер
62K
Духівник Путіна заявив про необхідність укласти мир із Україною
31K
ЗСУ обіцяють до вечора гарні новини з Херсонщини

Новини

ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 06:59
П'ять хороших новин 11 листопада
11 листопада, 21:00
Порошенко розказав, хто вміє вести переговори з Путіним
11 листопада, 11:44
П'ять хороших новин 10 листопада
10 листопада, 21:00
ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
10 листопада, 07:01
Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
9 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту