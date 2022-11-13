Втрати окупантів на півдні: ЗСУ вдарили по районах розгортання сил ворога

На півдні Сили оборони за добу знищили 40 загарбників

Протягом бойового дня ворог завдавав артилерійських ударів по позиціях українських підрозділів

На півдні українська авіація двічі вдарила по районах розгортання сил противника. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Протягом бойового дня 12 листопада противник завдавав артилерійських ударів по позиціях українських військових і територіальних громадах у Бериславському районі. Обійшлося без постраждалих та втрат.

У відповідь українська авіація двічі відпрацювала по районах розгортання сил противника.

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Ракетні та артилерійські підрозділи Сил оборони протягом дня здійснювали вогневий вплив по позиціях ворога та районах зосередження живої сили, техніки й озброєння на лівому березі Дніпра.

За уточненими даними, підтверджено зменшення ворожого війська на 40 загарбників та 3 військових автівки. Решта втрат противника дорозвідуються.

Нагадаємо, Збройні сили України атакували колону росіян під Павлівкою (Донецька область).

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Додамо, російські окупанти обстрілюють з лівого берега Дніпра щойно звільнені населені пункти Херсонщини та Миколаївщини.