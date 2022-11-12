Головне за ніч: втрати рашистів та нові трофеї ЗСУ

Авіація ЗСУ двічі атакувала скупчення техніки загарбників у Бериславському та Херсонському районах

«Главком» зібрав головні новини ночі 12 листопада. Українські військові завдали нищівних ударів по ворогу на півдні та здобули нові трофеї.

Трофеї ЗСУ

Українські воїни 1-го батальйону 28-ї механізованої бригади ЗСУ повернули гелікоптер Мі-8 в аеропорту «Херсон». Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

«Я не знаю, хто «віджимає» танки чи щось таке, але ми «віджали» вертоліт», – каже на відео український захисник.

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Зазначимо у перші дні повномасштабного вторгнення російські військові змогли захопити український гелікоптер Мі-8, який перебував на аеродромі в населеному пункті Чорнобаївка Херсонської області.

Втрати ворога на півдні

Авіація ЗСУ двічі атакувала скупчення техніки загарбників у Бериславському та Херсонському районах. Своєю чергою ракетними та артилерійськими підрозділами виконано 34 вогневі завдання.

Підтверджені втрати РФ складають:

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25 солдатів;

3 самохідні крупнокаліберні гаубиці «Мста-С»;

6 одиниць автотехніки;

склад боєприпасів у Каховському районі.

«У результаті точних ударів Сил оборони по штабу російських військ у населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області понад 30 окупантів загинуло, знищено 2 танки та 4 вантажівки», – додали в ОК «Південь».

Як обвалився Антонівський міст

Обвалення Антонівського мосту у п'ятницю, 11 листопада, трапилось внаслідок влучання ракети Himars. Про це розповів радник Офісу президента Арестович в ефірі «Фейгін LIVE».

За словами радника, влучання ракети було по колоні з боєприпасами, які рухались по ньому.

«Обвалення Антонівського мосту. Що сталося? Ось цей вибух, який нам показали, – це потрапляння українського Himars по колоні та, схоже, по машині з боєприпасами», – припустив Арестович.

Також він озвучив ще одну версію. Ракета Himars потрапила в ту вибухівку, яка була закладена, щоб підірвати міст, коли всі росіяни перейдуть на інший берег.

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Відключення світла

У суботу, 12 листопада, будуть планові відключення електроенергії у семи областях там у м. Києві.

Діятимуть планові відключення 00:00 – 24:00 у м. Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

У інших областях України відключення не прогнозуються.

Також у ДТЕК повідомили, що обмеження електроспоживання у Києві з настанням холодів можуть збільшитись у часі, якщо пропускна спроможність мереж, якими електроенергія надходить до столиці, залишиться на такому самому рівні, як зараз.