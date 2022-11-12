Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Головне за ніч: втрати рашистів та нові трофеї ЗСУ

Альона Боженко
glavcom.ua
Головне за ніч: втрати рашистів та нові трофеї ЗСУ
Головні новини ночі 12 листопада
фото ілюстративне

Авіація ЗСУ двічі атакувала скупчення техніки загарбників у Бериславському та Херсонському районах

«Главком» зібрав головні новини ночі 12 листопада. Українські військові завдали нищівних ударів по ворогу на півдні та здобули нові трофеї.

Трофеї ЗСУ

Українські воїни 1-го батальйону 28-ї механізованої бригади ЗСУ повернули гелікоптер Мі-8 в аеропорту «Херсон». Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

«Я не знаю, хто «віджимає» танки чи щось таке, але ми «віджали» вертоліт», – каже на відео український захисник.

Зазначимо у перші дні повномасштабного вторгнення російські військові змогли захопити український гелікоптер Мі-8, який перебував на аеродромі в населеному пункті Чорнобаївка Херсонської області. 

Втрати ворога на півдні

Головне за ніч: втрати рашистів та нові трофеї ЗСУ фото 1

Авіація ЗСУ двічі атакувала скупчення техніки загарбників у Бериславському та Херсонському районах. Своєю чергою ракетними та артилерійськими підрозділами виконано 34 вогневі завдання.

Підтверджені втрати РФ складають:

  • 25 солдатів;
  • 3 самохідні крупнокаліберні гаубиці «Мста-С»;
  • 6 одиниць автотехніки;
  • склад боєприпасів у Каховському районі.

«У результаті точних ударів Сил оборони по штабу російських військ у населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області понад 30 окупантів загинуло, знищено 2 танки та 4 вантажівки», – додали в ОК «Південь».

Як обвалився Антонівський міст

Головне за ніч: втрати рашистів та нові трофеї ЗСУ фото 2

Обвалення Антонівського мосту у п'ятницю, 11 листопада, трапилось внаслідок влучання ракети Himars. Про це розповів радник Офісу президента Арестович в ефірі «Фейгін LIVE».

За словами радника, влучання ракети було по колоні з боєприпасами, які рухались по ньому.

«Обвалення Антонівського мосту. Що сталося? Ось цей вибух, який нам показали, – це потрапляння українського Himars по колоні та, схоже, по машині з боєприпасами», – припустив Арестович.

Також він озвучив ще одну версію. Ракета Himars потрапила в ту вибухівку, яка була закладена, щоб підірвати міст, коли всі росіяни перейдуть на інший берег.

Відключення світла

Головне за ніч: втрати рашистів та нові трофеї ЗСУ фото 3

У суботу, 12 листопада, будуть планові відключення електроенергії у семи областях там у м. Києві. 

Діятимуть планові відключення 00:00 – 24:00 у м. Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

У інших областях України відключення не прогнозуються.

Також у ДТЕК повідомили, що обмеження електроспоживання у Києві з настанням холодів можуть збільшитись у часі, якщо пропускна спроможність мереж, якими електроенергія надходить до столиці, залишиться на такому самому рівні, як зараз. 

Читайте також: 12 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Теги: електроенергія відео втрати танки радник ракета Херсон гелікоптер військові вертоліт росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ звільнили понад 3000 км на півдні України
Стало відомо скільки кілометрів територій на півдні України визволили ЗСУ
Сьогодні, 01:34
Фельдгузен «Увесь світ віддає гідну шану тим, хто мужньо боронить і звільняє рідну землю»
«Найочікуваніша перемога ЗСУ»: посол Німеччини обіцяє провести відпустку у Херсоні
Вчора, 20:10
Херсонці виходили з прапорами України і у перший день окупації, і сьогодні
Як безстрашні українці у Херсоні зустрічали рашистів та як ЗСУ: відео
Вчора, 18:35

Суспільство

Головне за ніч: втрати рашистів та нові трофеї ЗСУ
Головне за ніч: втрати рашистів та нові трофеї ЗСУ
Туман та мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 листопада
Туман та мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 листопада
У якому стані перебуває енергосистема Херсона: роз'яснення ДТЕК
У якому стані перебуває енергосистема Херсона: роз'яснення ДТЕК
Переплив залив, аби врятувати родину. Вражаюча історія підлітка з Херсонщини
Переплив залив, аби врятувати родину. Вражаюча історія підлітка з Херсонщини
Стало відомо скільки кілометрів територій на півдні України визволили ЗСУ
Стало відомо скільки кілометрів територій на півдні України визволили ЗСУ
12 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
12 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
Росія може використати проти України електромагнітну зброю – The Times
104K
Кремль пояснив, чому Путін не братиме участь у саміті G20
79K
Порошенко розказав, хто вміє вести переговори з Путіним
40K
Чи можна закінчити війну в Україні дипломатичним шляхом: заява Шольца
25K
Ситуація в Херсоні: перші кадри зі звільненого міста
25K
«Єдиний народ, тому ми напали» – Путін пояснив, чому Росія вторглася до України

Новини

ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 06:59
П'ять хороших новин 11 листопада
Вчора, 21:00
Порошенко розказав, хто вміє вести переговори з Путіним
Вчора, 11:44
П'ять хороших новин 10 листопада
10 листопада, 21:00
ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
10 листопада, 07:01
Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
9 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту