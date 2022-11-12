Втрати ворога на півдні: ЗСУ завдали потужних ударів по скупченню техніки рашистів

ЗСУ завдали ударів по ворогу на півдні та знищили техніку рашистів

Ракетними та артилерійськими підрозділами виконано 34 вогневі завдання

Українські військові 11 листопада на півдні знищили десятки одиниць живої сили ворога. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

Авіація ЗСУ двічі атакувала скупчення техніки загарбників у Бериславському та Херсонському районах. Своєю чергою ракетними та артилерійськими підрозділами виконано 34 вогневі завдання.

Підтверджені втрати РФ складають:

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25 солдатів;

3 самохідні крупнокаліберні гаубиці «Мста-С»;

6 одиниць автотехніки;

склад боєприпасів у Каховському районі.

«У результаті точних ударів Сил оборони по штабу російських військ у населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області понад 30 окупантів загинуло, знищено 2 танки та 4 вантажівки», – додали в ОК «Південь».

Нагадаємо, українські воїни 1-го батальйону 28-ї механізованої бригади ЗСУ повернули гелікоптер Мі-8 в аеропорту «Херсон».

Зазначимо, 11 листопада, міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км.