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«Укренерго» оприлюднив список областей, які завтра будуть без світла

Альона Боженко
glavcom.ua
«Укренерго» оприлюднив список областей, які завтра будуть без світла
У яких областях 12 листопада вимикатимуть світло
фото ілюстративне

Діятимуть планові відключення з 00:00 до 24:00

У суботу, 12 листопада, будуть планові відключення електроенергії у семи областях там у м. Києві. Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

Діятимуть планові відключення 00:00 – 24:00 у м. Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

У інших областях України відключення не прогнозуються.

«Енергетики роблять все, щоб зберегти енергосистему стабільною і в українців було світло. Будь ласка, не полишайте звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Держенергонагляд перевірить дотримання графіків відключення електроенергії. Попри те, що Міненерго, НЕК «Укренерго» спільно з ОСР та місцевими органами влади наприкінці жовтня оптимізували графіки відключення, продовжуються скарги побутових споживачів та бізнесу щодо недотримання операторами систем розподілу графіків, оприлюднених на офіційних вебсайтах ОСР. 

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Теги: електроенергія Укренерго

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