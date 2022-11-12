12 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Не варто цього дня порушувати обіцянку
У суботу, 12 листопада, у світі відзначають Міжнародний день ергономіки, Всесвітній день боротьби з пневмонією та Міжнародний день якості.
Всесвітній День боротьби з пневмонією
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) і Всесвітня організація охорони здоров’я оголосили 12 листопада 2009 днем початку масштабної кампанії по боротьбі з дитячою пневмонією.
ВООЗ і ЮНІСЕФ почали кампанію зі збору коштів, які підуть на лікування від цього захворювання дітей у десятках країн, що розвиваються, переважно в Азії та Африці. Багато експертів в області медицини називають пневмонію «головним убивцею» дітей у віці до 5 років.
Всесвітній день боротьби з пневмонією, підкреслюючи важливість проблеми боротьби з пневмонією, спрямований на об'єднання інститутів громадянського суспільства, що прагнуть зробити свій внесок у боротьбу з пневмонією та спільний пошук шляхів боротьби з цим захворюванням, ставлячи завдання:
- Підвищити поінформованість про пневмонію, особливо, як головної хвороби, що вбиває дітей у віці до п'яти років;
- Сприяти захисту, запобіганню та лікуванню пневмонії;
- Генерування заходів із боротьби з пневмонією.
Пневмонія є однією з найбільш ключових проблем у світовому здоров'ї, від якої у світі помирає одна дитина кожні 20 секунд.
Яке церковне свято
Цей день відзначений в народному календарі в пам’ять священномученика Зиновія, єпископа Егейського, і його сестри – мучениці Зиновії, що жили в третьому столітті. На Зиновія і Зіновію відзначали свято рибалок і мисливців. Мисливцям в цей день потрібно було зловити хоча б одного звіра, якого називали іменинним, інакше полювання протягом всього року могло бути невдалим.
Священномученик Зиновій, єпископ Егейський, і його сестра Зиновія мученицьки постраждали у 285 році в Кілікії. Вони роздали своє майно, отримане в спадок, бідним. За благодійність і святе життя Господь нагородив Зиновія даром зцілення різних хвороб. Незабаром він був обраний єпископом християнської громади в Кілікії.
У святительському сані святий Зиновій ревно поширював християнську віру серед язичників. Коли імператор Діоклетіан почав гоніння на християн, єпископ Зиновій був першим схоплений і доставлений на суд до правителя Лісію. Щоб зберегти життя, єпископу було запропоновано поклонитися ідолам. Святий відповів: "Це тимчасове життя без Христа не є життя, але смерть..."
За наказом Лісія, святителя прибили до хреста і почали катувати. Сестра єпископа побачила страждання брата і безстрашно сповідувала перед гонителями свою віру в Христа, за що також була віддана на муки.
Святі залишилися в живих після тортур на розпеченому листі металу і в киплячому котлі і потім були обезголовлені. Священик на ім'я Гермоген таємно поховав тіла святих мучеників.
Народні прикмети:
- Якщо заєць перебіг дорогу, то бути невдачі.
- Якщо вовки зграями ходять, то буде війна, голод або епідемія.
- Щоб привернути до себе удачу потрібно погодувати птахів.
- Якщо багато синичок прилетіло в цей день, то скоро похолодає.
- Якщо випав сніг у вигляді дрібної крупи, насуваються сильні морози.
- Синички клюють кору дерев – буде сира і дощова погода.
- Почути рано вранці спів птахів – до холодів.
- Зустріти вовка на своєму шляху – до біди.
- Якщо 12 листопада мисливець піймав зайця, а рибалка – рибу, то весь рік у них буде вдалим.
- Дівчина, яка в цей день покуштує заячини, стане красивою і буде користуватися популярністю у протилежної статі.
Що не рекомендується робити:
- Не варто цього дня порушувати обіцянку;
- Не слід на самоті гуляти в лісі, аби не заблукати нині;
- Не можна сьогодні витоптувати траву, ламати чагарники та дерева, а також кривдити звірів і птахів.
Іменини
12 листопада іменини відзначають Зиновій, Артем, Марко, Олена, Стефан, Зиновія, Олександр, Макар, а також Максим.
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