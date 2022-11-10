Головне за ніч: звільнення українських територій та втрати рашистів

Українські військові встановили прапор України у селі Калинівське

«Главком» зібрав головні новини ночі 10 листопада. ЗСУ звільнили ще одне село Херсонщині та знищили на півдні понад сотню окупантів. Також Франція та Велика Британія нададуть військові допомогу Україні.

ЗСУ встановили прапор у Калинівському

Українські військові встановили прапор України у селі Калинівське Херсонської області. Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

На відео військовий ЗСУ повідомив, що село Калинівське Херсонської області звільнено.

«9-те листопада, один із самих важких днів, але самих гарних заходів сонця», – йдеться у заяві.

Коли ЗСУ звільнять Херсон: прогноз Арестовича

Радник Офісу президента Олексій Арестович прогнозує, що найближчим часом ЗСУ візьмуть під контроль Херсон. Це може статися за декілька тижнів.

«Це залежить від такої кількості факторів, які наразі ніхто не може прорахувати. Ми не знаємо задумів російського командування», – заявив Арестович.

За його словами, єдине, що ми можемо констатувати, рано чи пізно, із втратами чи без, Херсон ЗСУ беруть у найближчі терміни. Арестович пояснює, що це може зайняти 2-3 тижні, може й 5-7 днів, може бути і більше.

Втрати ворога на півдні

Збройні сили на півдні України збили три дрони-розвідники та знищили понад сотню російських окупантів.

Нашою авіацією відпрацьовано 8 ударів по опорному пункту, районам зосередження ворожих сил та засобів.

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад сотню вогневих завдань, зокрема по пунктах управління, колоні військової техніки та складах з боєприпасами ворога. Втрати ворога склали: 125 окупантів; 3 танки; 5 одиниць автобронетехніки; склад з боєприпасами у Бериславському районі.

Нова допомога Україні

Міністр оборони Франції Себастьян Лекарню заявив, що влада Франції збирається передати Україні ще шість гаубиць Caesar.

За словами міністра, це озброєння, яке президент Франції Еммануель Макрон обіцяв передати Україні в рамках військової допомоги.

«Ми доставимо їх у найближчі тижні. Поки що ми поставили інші види артилерії попереднього покоління-гаубиці TRF1», – сказав Лекорню.

Разом з тим Велика Британія надасть Україні близько 1000 зенітних ракет класу «земля-повітря». Про це міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

«Це зобов’язання щодо встановлення ще сотень ракет «земля-повітря» продовжує нашу оборонну підтримку України проти російської агресії та допоможе Україні протистояти загрозі незаконного націлювання на критично важливу національну інфраструктуру», – сказав Бен Воллес.

Ракети можуть використовуватись у комплексі з наявними у ЗСУ засобами зенітно-ракетними комплексами. Обладнання складається з пускових установок і ракет і здатне збивати повітряні цілі, зокрема російські безпілотники та крилаті ракети.