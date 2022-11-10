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Арестович спрогнозував, скільки часу знадобиться ЗСУ для звільнення Херсона

Альона Боженко
glavcom.ua
Арестович спрогнозував, скільки часу знадобиться ЗСУ для звільнення Херсона
Арестович дав прогноз по звільненню Херсона
фото ілюстративне

Звільнення Херсона може зайняти 2-3 тижні, вважає радник Офісу президента

Радник Офісу президента Олексій Арестович прогнозує, що найближчим часом ЗСУ візьмуть під контроль Херсон. Це може статися за декілька тижнів. Про це він повідомив в ефірі «Фейгін LIVE».

«Це залежить від такої кількості факторів, які наразі ніхто не може прорахувати. Ми не знаємо задумів російського командування», – заявив Арестович.

За його словами, єдине, що ми можемо констатувати, рано чи пізно, із втратами чи без, Херсон ЗСУ беруть у найближчі терміни. Арестович пояснює, що це може зайняти 2-3 тижні, може й 5-7 днів, може бути і більше.

«Сил та засобів, щоб вести бої та утримувати Херсон, їм вистачає», – додав Арестович.

Зазначимо, радник ОП вважає, що попри заяви Росії про відведення військ, у Херсонській області не спостерігається стрімкої втечі росіян з правого берега. За словами Арестовича, за 4 години Каховською дамбою пройшло приблизно 200 одиниць техніки, але це «не дуже багато».

Нагадаємо, 9 листопада, міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. 

Голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Ярослав Янушевич на тлі заяв Росії про відведення військ закликав жителів Херсона «передчасно не впадати в ейфорію».

Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії

А президент США Джо Байден заявив, що рішення Росії про вивід військ із правого берега Дніпра на Херсонщині свідчить про те, що Москва має «реальні проблеми» з військовими

Теги: Херсон радник звільнення Олексій Арестович Москва

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