Арестович спрогнозував, скільки часу знадобиться ЗСУ для звільнення Херсона

Звільнення Херсона може зайняти 2-3 тижні, вважає радник Офісу президента

Радник Офісу президента Олексій Арестович прогнозує, що найближчим часом ЗСУ візьмуть під контроль Херсон. Це може статися за декілька тижнів. Про це він повідомив в ефірі «Фейгін LIVE».

«Це залежить від такої кількості факторів, які наразі ніхто не може прорахувати. Ми не знаємо задумів російського командування», – заявив Арестович.

За його словами, єдине, що ми можемо констатувати, рано чи пізно, із втратами чи без, Херсон ЗСУ беруть у найближчі терміни. Арестович пояснює, що це може зайняти 2-3 тижні, може й 5-7 днів, може бути і більше.

«Сил та засобів, щоб вести бої та утримувати Херсон, їм вистачає», – додав Арестович.

Зазначимо, радник ОП вважає, що попри заяви Росії про відведення військ, у Херсонській області не спостерігається стрімкої втечі росіян з правого берега. За словами Арестовича, за 4 години Каховською дамбою пройшло приблизно 200 одиниць техніки, але це «не дуже багато».

Нагадаємо, 9 листопада, міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Ярослав Янушевич на тлі заяв Росії про відведення військ закликав жителів Херсона «передчасно не впадати в ейфорію».

Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії.

А президент США Джо Байден заявив, що рішення Росії про вивід військ із правого берега Дніпра на Херсонщині свідчить про те, що Москва має «реальні проблеми» з військовими.