Велика Британія надасть Україні зенітні ракети: скільки отримаємо

Ракети можуть використовуватись у комплексі з наявними у ЗСУ засобами зенітно-ракетними комплексами

Велика Британія надала Україні близько 1000 зенітних ракет класу «земля-повітря». Про це міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив у тренувальному центрі, де навчаються військові ЗСУ, передає Міноборони Британії.

«Це зобов’язання щодо встановлення ще сотень ракет «земля-повітря» продовжує нашу оборонну підтримку України проти російської агресії та допоможе Україні протистояти загрозі незаконного націлювання на критично важливу національну інфраструктуру», – сказав Бен Воллес.

Ракети можуть використовуватись у комплексі з наявними у ЗСУ засобами зенітно-ракетними комплексами. Обладнання складається з пускових установок і ракет і здатне збивати повітряні цілі, зокрема російські безпілотники та крилаті ракети.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Велика Британія передасть українській армії набори для сну в холодних умовах та намети з обігрівом. У офісі прем’єр-міністра Британії уточнили, що до нового пакета британської допомоги увійде 12 тис. зимових наборів для спання та 150 наметів з обігрівом. Окрім цього, до середини грудня Україна отримає від Об’єднаного королівства 25 тис. комплектів зимового одягу.