Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Велика Британія надасть Україні зенітні ракети: скільки отримаємо

Альона Боженко
glavcom.ua
Велика Британія надасть Україні зенітні ракети: скільки отримаємо
Велика Британія надасть Україні тисячу ракет
фото ілюстративне

Ракети можуть використовуватись у комплексі з наявними у ЗСУ засобами зенітно-ракетними комплексами

Велика Британія надала Україні близько 1000 зенітних ракет класу «земля-повітря». Про це міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив у тренувальному центрі, де навчаються військові ЗСУ, передає Міноборони Британії.

«Це зобов’язання щодо встановлення ще сотень ракет «земля-повітря» продовжує нашу оборонну підтримку України проти російської агресії та допоможе Україні протистояти загрозі незаконного націлювання на критично важливу національну інфраструктуру», – сказав Бен Воллес. 

Ракети можуть використовуватись у комплексі з наявними у ЗСУ засобами зенітно-ракетними комплексами. Обладнання складається з пускових установок і ракет і здатне збивати повітряні цілі, зокрема російські безпілотники та крилаті ракети. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Велика Британія передасть українській армії набори для сну в холодних умовах та намети з обігрівом. У офісі прем’єр-міністра Британії уточнили, що до нового пакета британської допомоги увійде 12 тис. зимових наборів для спання та 150 наметів з обігрівом. Окрім цього, до середини грудня Україна отримає від Об’єднаного королівства 25 тис. комплектів зимового одягу.

Теги: військові земля міністр Міноборони повітря Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Британці від початку вторгнення демонструють підтримку українцям
Британія згодна з українцями: Росія має заплатити за все, – посол 
7 листопада, 14:24
Навність декількох паспортів – одна з проблем, яка не дозволяє отримати безвіз з Британією
Чи скасує Британія візи для українців. Посол пояснив ключову проблему
6 листопада, 15:51
Країни збережуть санкції проти РФ
Британія та Японія посилять підтримку України: результати телефоннної розмови
6 листопада, 03:25

Події в Україні

Велика Британія надасть Україні зенітні ракети: скільки отримаємо
Велика Британія надасть Україні зенітні ракети: скільки отримаємо
Втрати ворога на півдні: ЗСУ знищили дрони-розвідники та понад сотню окупантів
Втрати ворога на півдні: ЗСУ знищили дрони-розвідники та понад сотню окупантів
Навіщо росіянам відступ з Херсона. Версія Бутусова
Навіщо росіянам відступ з Херсона. Версія Бутусова
Арестович спрогнозував, скільки часу знадобиться ЗСУ для звільнення Херсона
Арестович спрогнозував, скільки часу знадобиться ЗСУ для звільнення Херсона
Окупанти атакували село на Сумщині запалювальними снарядами (фото)
Окупанти атакували село на Сумщині запалювальними снарядами (фото)
«Росіянам не можна вірити». Маляр прокоментувала відхід окупантів із Херсона
«Росіянам не можна вірити». Маляр прокоментувала відхід окупантів із Херсона

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
129K
«З урахуванням реалій, що складаються». РФ виступила з заявою про переговори
27K
Вибори у США: перші результати та чому це важливо для України 
23K
У Білорусі в небо піднялися винищувачі 
22K
Соратниця Зеленського натякнула на створення нової партії під президента 
18K
Які зарплати отримують керівники «Ощадбанку»: оприлюднено суми
18K
Банкова пояснила мету візиту Патрушева до Ірану

Новини

Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
Вчора, 21:00
П'ять важливих новин 8 листопада
8 листопада, 21:00
Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
8 листопада, 06:23
Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
7 листопада, 21:00
Кейс «Північного потоку»: як російська пропаганда намагається змусити повірити в свої фейки
7 листопада, 14:43
У Лисичанську ЗСУ знищили батальйон окупантів – Генштаб
7 листопада, 07:19

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту