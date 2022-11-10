10 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

В цей день дівчатам не можна голову мити і чесатися

У четвер, 10 листопада, відзначають Всесвітній день науки, Всесвітній день молоді, Міжнародний день бухгалтера, Всесвітній день якості.

Також у цей день у Панамі – день першого проголошення незалежності країни від Іспанії, Бразилія – Національний день пшениці, Аргентина – День традицій, Туреччина – День пам'яті Ататюрка, США – День народження морської піхоти, Індонезія – День героїв, Данія – День Санкт-Мортена, Азербайджан – День перемоги.

Всесвітній день науки

Наука плюс суспільство завжди дорівнювало прогресу. Так, на одній з Всесвітніх наукових конференцій, що проходила в Будапешті в 1999-му році, була висловлена ідея про необхідність в ще більш щільної взаємодії між науковим і суспільним середовищем.

Робота над підвищенням усвідомлення світовою громадськістю практичної користі науки для всіх поколінь, вимагає зусиль насамперед з боку наукового прошарку нашого суспільства, але без підтримки основної частини суспільства може бути повністю знівельована. У зв’язку з цим, на загальній конференції міжнародної організації ЮНЕСКО, що проходила в 2001-му році, було прийнято рішення – офіційно заснувати «Всесвітній день науки в ім’я миру та розвитку», який щорічно відзначається зараз 10-го листопада.

У Всесвітній день науки під егідою ЮНЕСКО проводиться цілий ряд різноманітних заходів спрямованих, як на роботу з науковими та навчальними колективами, так і на тісну взаємодію з урядовими організаціями.

Мета цих зусиль – широке поширення знань про науки у справі розвитку та встановлення миру на землі – для всіх верств суспільства, проведення своєрідних днів відкритих дверей. Це не тільки є фактором популяризації тих чи інших наукових напрямків і технологій, але і багато в чому позбавляє суспільство від деструктивного непорозуміння, зміцнюючи довіру і сприяючи позитивному прогресу всього нашого суспільства.

Всесвітній день молоді

Всесвітній день молоді відзначається щорічно 10 листопада, тому що саме в цей день на Всесвітньої конференції молоді у Лондоні, що проходила 29 жовтня – 10 листопада 1945 року, була заснована Всесвітня федерація демократичної молоді (ВФДМ).

Міжнародне об’єднання молодіжних організацій – це центр міжнародного демократичного молодіжного руху, який об’єднує молодь незалежно від політичних і релігійних поглядів, расової та національної приналежності.

Всесвітня федерація демократичної молоді веде боротьбу за мир, права молоді, незалежність народів, інтернаціональне згуртування прогресивної молоді проти колоніалізму, неоколоніалізму, фашизму та расизму.

Міжнародний день бухгалтерії

Бухгалтерія – одна з точних і найважливіших професій. Без бухгалтерів зараз не можливо уявити собі життя, адже бухгалтерія так чи інакше стосується кожної цивілізованої людини. Від блискучих знань і досвіду наших бухгалтерів залежить функціонування будь-якої економіки.

Міжнародний день бухгалтерії відзначається щорічно 10 листопада. Ідея зробити загальне міжнародне професійне свято бухгалтера обговорювалася давно, адже майже в кожній країні існує своє професійне свято бухгалтера.

Дата 10 листопада було обрано не випадково – 10 листопада 1494 у Венеції була опублікована книга «Все про арифметику, геометрії і пропорції», автором якої був Луки Пачіолі, який у ній спробував підсумувати знання про математику того часу. Одна з глав цієї книги називалася «Про рахунки та інші записи», Пачіолі описав використання журналів-ордерів і регістрів бухгалтерського обліку, також він зробив прогноз щодо того, що службовець не зможе спокійно лягти спати до тих пір, поки дебіт не зійдеться з кредитом. Також у книзі було дано багато інших термінів, прикладів, одним словом, книга містила спеціальні знання, що вимагаються для повноцінної роботи бухгалтера.

Яке церковне свято

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять Святої Параскеви. Її ім'я поєднують з ім'ям богині П'ятниці, яка сприяє жінкам. Тому тиждень, на який випадає 10 листопада, в народі називають П'ятницьким.

Як свідчить переказ, Параскева народилася в сім'ї багатого сенатора, але вже в юності вирішила вести аскетичне життя. Коли імператор Діоклетіан почав гоніння на християн, святу Параскеву схопили, піддали жорстоким мукам і обезголовили.

Прізвисько П'ятниця – переклад імені Параскєва (батьки назвали дочку так, бо шанували п'ятницю – день хресних страждань Господніх). Крім того, шанування Параскеви поєдналося з культом слов'янського божества П'ятниці – покровительки жінок та матерів. Якщо іменини святої випадали на п'ятий день тижня, це вважалося особливим святом. У будь-якому разі тиждень, на який припадав день Параскеви, називали П'ятницьким тижнем.

В це свято дівчата молилися про швидке заміжжя. Вже готували будинок до зими, вичищали стійла. Існувала традиція «лляні оглядини», коли селяни один перед одним вихвалялися льоном-перваком. Якщо вихвалялися саме дівчата, то вони це робили для того, аби показати хлопцям, що вони гарні господині.

Народні прикмети:

Якщо до цього дня листя з вишні не опало, то тепло протримається ще довго.

Якщо іній на деревах, то буде мороз.

Вранці туман – до відлиги.

Якщо біля місяця коло, буде буря.

Поки все листя з вишні не опаде, зима не настане.

Побачити в цей день білку – до потепління.

Що не рекомендується робити:

Жінкам цього дня не можна тяжко працювати, прясти, прясти, ткати і прати білизну.

Дівчатам не можна голову мити і чесатися, не можна співати і сміятися.

Цей день вважається нещасливим для роботи на городі, для початку нової справи.

Остерігаються цього дня щось віддавати або позичати, щоб «не віддати щастя».

Іменини

10 листопада іменини відзначають Арсен, Георгій, Іван, Кузьма, Микола, Павло, Тимофій, Ганна, Параскева, Андрій, Дмитро, Юстин, Стефан.