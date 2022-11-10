Навіщо росіянам відступ з Херсона. Версія Бутусова

Журналіст вважає, що відхід російських військ займе кілька днів

Основна мета відступу росіян із Херсона – збереження боєздатності військ. Про це повідомив головний редактор сайту «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов.

За інформацією Бутусова, російське командування 9 листопада вивело з Херсона низку підрозділів зі складу 76-ї десантно-штурмової, 106-ї повітряно-десантної дивізій та 22-го армійського корпусу. Ві зауважив, що РФ має намір зберегти максимальну кількість бойової техніки, і не допустити «бавовни» плацдарму під ударами Збройних сил України, що призведе до великих втрат і втрати боєздатності кращих російських з'єднань.

«Характер дій противника говорить про те, що він проводить планомірний відхід із Херсонського плацдарму, спираючись на кілька рубежів оборони, щоб відступати з рубежу на рубіж, зберігаючи бойовий порядок та управління. Мета супротивника – зберегти боєздатність військ», – зауважив він.

Журналіст зауважив, що відхід російських військ займе кілька днів, але не буде швидким – на правому березі кілька тисяч одиниць бойової техніки та озброєння.

«На Херсонському плацдармі на цей час зосереджені в повному складі російські повітряно-десантні війська – бойові групи всіх чотирьох дивізій та всіх чотирьох бригад ПДВ, з'єднання 22-го армійського корпусу та 49-ї загальновійськової армії. Розгром цього угрупування позбавить президента РФ Володимира Путіна можливості проведення активних бойових дій, це найкращі та найбоєздатніші з'єднання Збройних сил РФ», – додав Бутусов.

Нагадаємо, 9 листопада, міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Ярослав Янушевич на тлі заяв Росії про відведення військ закликав жителів Херсона «передчасно не впадати в ейфорію».

Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії.

А президент США Джо Байден заявив, що рішення Росії про вивід військ із правого берега Дніпра на Херсонщині свідчить про те, що Москва має «реальні проблеми» з військовими.