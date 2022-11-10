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Навіщо росіянам відступ з Херсона. Версія Бутусова

Альона Боженко
glavcom.ua
Навіщо росіянам відступ з Херсона. Версія Бутусова
Бутусов заявив, що РФ має намір зберегти максимальну кількість бойової техніки
фото із відкритих джерел

Журналіст вважає, що відхід російських військ займе кілька днів

Основна мета відступу росіян із Херсона – збереження боєздатності військ. Про це повідомив головний редактор сайту «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов.

За інформацією Бутусова, російське командування 9 листопада вивело з Херсона низку підрозділів зі складу 76-ї десантно-штурмової, 106-ї повітряно-десантної дивізій та 22-го армійського корпусу. Ві зауважив, що РФ має намір зберегти максимальну кількість бойової техніки, і не допустити «бавовни» плацдарму під ударами Збройних сил України, що призведе до великих втрат і втрати боєздатності кращих російських з'єднань.

«Характер дій противника говорить про те, що він проводить планомірний відхід із Херсонського плацдарму, спираючись на кілька рубежів оборони, щоб відступати з рубежу на рубіж, зберігаючи бойовий порядок та управління. Мета супротивника – зберегти боєздатність військ», – зауважив він.

Журналіст зауважив, що відхід російських військ займе кілька днів, але не буде швидким – на правому березі кілька тисяч одиниць бойової техніки та озброєння.

«На Херсонському плацдармі на цей час зосереджені в повному складі російські повітряно-десантні війська – бойові групи всіх чотирьох дивізій та всіх чотирьох бригад ПДВ, з'єднання 22-го армійського корпусу та 49-ї загальновійськової армії. Розгром цього угрупування позбавить президента РФ Володимира Путіна можливості проведення активних бойових дій, це найкращі та найбоєздатніші з'єднання Збройних сил РФ», – додав Бутусов.

Нагадаємо, 9 листопада, міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. 

Голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Ярослав Янушевич на тлі заяв Росії про відведення військ закликав жителів Херсона «передчасно не впадати в ейфорію».

Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії

А президент США Джо Байден заявив, що рішення Росії про вивід військ із правого берега Дніпра на Херсонщині свідчить про те, що Москва має «реальні проблеми» з військовими

 

Теги: Юрій Бутусов Херсон озброєння Москва втрати

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