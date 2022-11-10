«Росіянам не можна вірити». Маляр прокоментувала відхід окупантів із Херсона

Маляр нагадала, що необхідно дочекатися офіційних заяв Генштабу та не робити «фальстарти перемог»

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала заяву військового керівництва Росії про нібито «вивід» військ із Херсона і зауважила, що їхнім «словами не можна вірити». Про це вона повідомила у Facebook.

«Ми з вами вже вміємо бути терплячими і чекати офіційних повідомлень Генштабу. Ми навчились не ширити «фальстарти перемог» та давати силам оборони спокійно працювати, без «перегріву» інформаційного поля. Вірити словам росіян не можна. Треба бути завжди готовим до будь-чого з їхнього боку», – наголосила вона.

За словами Маляр, ЗСУ продовжують витісняти ворога на півдні та сході.

«Ви можете не сумніватися в діях наших сил оборони. Вони продовжують поступово витісняти ворога з тимчасово окупованих територій – як на сході, так і на півдні», – заявила вона.

Нагадаємо, сьогодні, 9 листопада, міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Ярослав Янушевич на тлі заяв Росії про відведення військ закликав жителів Херсона «передчасно не впадати в ейфорію».

Разом з тим радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що попри заяви Росії про відведення військ, у Херсонській області не спостерігається стрімкої втечі росіян з правого берега.