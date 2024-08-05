Група Нафтогаз збільшила видобуток газу у перші сім місяців року

За сім місяців 2024 року компанії Групи Нафтогаз змогли наростити видобуток газу на 7%





Компанії Групи Нафтогаз успішно наростили обсяги видобутку газу в Україні за перші сім місяців року. Позитивна динаміка досягнута завдяки запуску нових свердловин, впровадженню інноваційних технологій та оптимізації роботи зі старим фондом. Про це інформує Нафтогаз.

«Компанії Групи збільшують газовидобуток через запуск нових високопродуктивних свердловин, впровадження нових технологій та ефективну роботу зі старим фондом. Планові показники перевищено на 2%. Робота не припиняється не тільки у центральних і західних областях, а й у східних – попри всі воєнні виклики» , – зазначив Олексій Чернишов, очільник Групи Нафтогаз.

Очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов підкреслив, що компанії не лише виконали, а й перевиконали планові показники видобутку.



Як повідомлялося, ціни на природний газ на українському ринку з липня 2023 року неухильно зростають. У підсумку склалася ситуація, коли газ в Україні торгується дорожче, ніж в Європі. При цьому, ціни на європейському ринку залишаються нестабільними, не дивлячись на рекордні запаси в сховищах.