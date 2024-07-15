Зареєстровано рекордну кількість відкритих кримінальних проваджень проти бізнесу

Кількість кримінальних проваджень проти бізнесу зросла у 2,6 разів за рік‌

2023 рік став рекордним за кількістю відкритих кримінальних проваджень проти бізнесу – 43 138 справ. Це найбільший показник з 2012 року. Про це повідомляє аналітичний портал Опендатабот.

Зазначається, що 5 015 українських приватних компаній були згадані в судовому реєстрі як фігуранти кримінальних справ за 2023 рік. Серед них шість компаній фігурували в справах про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та чотири – в справах про колабораційну діяльність. Загалом рекордні 43 тисячі документів із відповідними згадками бізнесу зафіксовано минулоріч.

2 839 компаній вже стали фігурантами у кримінальних провадженнях у 2024 році. З них одна компанія згадується у контексті звинувачення за держзраду, три – за колабораціонізм та ще 10 – за відмивання коштів.

Аналітики зазначають, що до 80% кримінальних справ проти бізнесу не мають вироків або справи взагалі не доходять до суду. Компанії отримують паперові листи від прокуратури щодо закриття справ, але не можуть використати ці документи для підтвердження своєї репутації через його паперовий формат, чинність якого складно підтвердити.

Вирішенням проблеми могло б стати посвідчення таких документів електронним підписом – з відповідною ініціативою Опендатабот звернувся до Генеральної прокуратури. Проте Генеральна прокуратура відхилила пропозицію про електронний підпис на відповідях органів процесуального керівництва у кримінальних провадженнях.

«Бізнес, який потрапив до судового реєстру як фігурант кримінальної справи, у подальшому має проблеми із фінмоніторингом та комплаєнсом. Навіть якщо справу було закрито, згадки у судовому реєстрі про те, що компанія фігурувала у кримінальній справі, залишаються назавжди: їх неможливо вилучити чи спростувати. Наразі бізнес не має жодної можливості захистити свою ділову репутацію у таких випадках» , – коментує Олексій Іванкін, засновник Опендатабота.

До прикладу, згідно з постановою НБУ №65 про фінмоніторинг, банки та фінансові установи зобов'язані перевіряти компанії, які були фігурантами кримінальних справ. Такі бізнеси можуть стикатися з труднощами у фінансових операціях, оскільки їх діяльність піддається підвищеному контролю.

Нагадаємо, в Україні зафіксоване стрімке скорочення кількості фізичних осіб підприємців та продовжується тенденція скорочення кількості зареєстрованих компаній. Про це повідомляють аналітики YouControl.

Також майже 31 тисяча фізичних осіб-підприємців (ФОП) припинила свою діяльність за перші 4 місяці 2024 року. Найчастіше закриваються бізнеси у Києві, на Харківщині та Дніпропетровщині. Понад 23% новостворених ФОПів минулоріч закрились у 2024 році. Про це повідомляє платформа Опендатабот.

До слова, якщо раніше працівникам було складно знайти роботу, то у 2024 році вже роботодавці зіткнулися з проблемою пошуку людей.