Експерт пояснив, чому газ в Україні торгується вище, ніж у Європі

Українські газосховища заповнені більш, ніж на 42%

Ціни на природний газ на українському ринку з липня 2023 року неухильно зростають. У підсумку склалася ситуація, коли газ в Україні торгується дорожче, ніж в Європі. При цьому, ціни на європейському ринку залишаються нестабільними, не дивлячись на рекордні запаси в сховищах.

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Зокрема, середня ціна на природний газ на TTF Day Ahead у липні становила майже €30/MWh, що відповідає ціні в Україні. Проте, вже у серпня середня ціна в Україні становила €33,4/MWh, в той час як у Європі – €32,5/MWh. Окремі різькі стрибки цін в Європі були пов’язані, головним чином, із форс-мажорами, наприклад, ремонтними роботами в Норвегії чи загрозою страйків на LNG-заводах в Австралії.

«Реальних причин для такого різкого зростання цін на природний газ в Україні немає. Українські газосховища заповнені більш, ніж на 42%, зберігаючи понад 13,5 млрд куб м природного газу. Значну частину газу зберігають українські видобувні компанії та трейдери», – говорить голова новинного енергетичного агентства ExPro Геннадій Кобаль.

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«Продавці, що мають запаси природного газу в підземних сховищах, не поспішають зараз продавати ресурс на ринку, як на біржових майданчиках, так і поза біржою. Окремі трейдери зазначають, що на ринку існує дефіцит газу, однак більш точнішим буде сказати, що на ринку присутній дефіцит пропозиції газу, в той час як фізично обсягів цілком достатньо», – додав Кобаль.

Нагадаємо, державний «Нафтогаз» має накопичити у підземних сховищах газу (ПСГ – ред.) ще майже 2 мільярди кубометрів блакитного палива. Про це повідомив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.