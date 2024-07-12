Схвалення Українського договору: як завершився ювілейний саміт НАТО

Під час ухвалення договору виступили Президент США Джозеф Байден та Президент України Володимир Зеленський

Зеленський: «Український договір виводить наші відносини на новий рівень. Вагоме досягнення для України та всіх нас»

На завершення 75-го саміту НАТО у Вашингтоні ухвалили Український договір. Як повідомляє Офіс президента України, цей документ став доповненням до Спільної декларації G7, погодженої рік тому на попередньому саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі.

Загалом до декларації приєдналися вже 32 учасники – усі вони сьогодні були присутні, зокрема 23 лідери країн, із якими Україна уклала двосторонні безпекові угоди.

Під час ухвалення договору виступили Президент США Джозеф Байден та Президент України Володимир Зеленський.

«У короткостроковій перспективі ми продовжуватимемо забезпечувати Україну зброєю, боєприпасами та навчанням, необхідними для відсічі російським військам. У середньостроковій перспективі допоможемо створити сили й можливості для захисту України та стримування подальшої агресії», – зазначив Джозеф Байден.

Президент Сполучених Штатів наголосив, що у разі спроби Росії знову напасти на Україну після закінчення війни усі країни, які ухвалили цей документ, підтримають нашу державу.

Володимир Зеленський зауважив, що впродовж цього року тривала активна робота над надійною архітектурою гарантій безпеки для нашої країни. Вони посилюють Україну, але не підміняють мети стати членом НАТО.

«Я дякую Президенту Байдену за його лідерство та всі зусилля, щоб наша співпраця у сфері безпеки була наповнена рішучими діями. Є 23 сильні угоди, і будуть угоди з іншими країнами. У нас є історично важлива угода з безпеки зі Сполученими Штатами», – сказав Глава Української держави.

Президент України додав, що вся ця робота сприяла отриманню довгострокових зобов’язань щодо військової допомоги, додаткових систем ППО, просуванню в питанні передачі літаків F-16 та розвитку оборонної співпраці.

«Український договір виводить наші відносини на новий рівень. Вагоме досягнення для України та всіх нас», – наголосив він.

Документ відкритий для підписання іншими країнами та фіксує довгострокову військову й оборонну підтримку, розвиток майбутніх Сил оборони України та механізм екстрених консультацій між партнерами на випадок ескалації війни, що триває, чи можливої агресії в майбутньому.

Нагадаємо, на саміті НАТО ухвалені важливі рішення щодо посилення протиповітряної оборони та ЗСУ. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні під час спільної пресконференції з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Президент наголосив, що Україна робитиме все можливе, щоб отримати запрошення до НАТО.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський на Раді Україна-НАТО наголосив на необхідності розширення навчальних програм для українських пілотів на винищувачах F-16. Про це Зеленський написав у своєму X (Twitter).

Також президент України Володимир Зеленський і лідер США Джо Байден провели зустріч у Вашингтоні. Байден заявив, що за останні кілька місяців баланс на фронті в Україні «змістився». При цьому українським захисникам вдалося зупинити російських окупантів у Харківській області, а також завдавати ворогові значних втрат.