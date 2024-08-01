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Як стимулювати вантажні залізничні перевезення? Директор логістичної компанії назвав єдиний метод

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Як стимулювати вантажні залізничні перевезення? Директор логістичної компанії назвав єдиний метод
Бізнес заявляє, що вантажна база УЗ в першому півріччі 2024 року виросла на +65%, а тарифи так і не знизили
фото з відкритих джерел

Раніше бізнес-асоціації заявили, що чекають від «Укрзалізниці» зниження вантажних тарифів

Для того, аби підтримувати українських виробників, стимулювати виробництво, а отже, і обсяги перевезень, Укрзалізниця має знижувати тарифи на перевезення. Це буде дійсно далекоглядний хід, який допоможе розвинути економіку. Про це заявив генеральний директор транспортно-експедиторської компанії «Вертикаль» Олег Бурлаченко. 

«В такі часи державний перевізник повинен підтримувати вітчизняного товаровиробника, тим більше експортера». Він підкреслив: знижка в 30% на експортні тарифи при відправленні вантажів з областей, наближених до зони бойових дій, яку запровадила «Укрзалізниця», стала гарним стимулом для підтримки аграріїв. Тепер задача монополіста – масштабувати цей підхід на всіх експортерів.

«Це дійсно далекоглядний хід, спрямований на підтримку аграріїв, і це повинно бути масштабовано на територію всієї нашої країни. А високий сезонний попит на спеціалізовані вагони УЗ перевізник може регулювати вагонною складовою, отримуючи додаткові кошти від підвищеного попиту», – пояснив Бурлаченко.

Раніше бізнес-асоціації заявили, що чекають від «Укрзалізниці» зниження вантажних тарифів, оскільки останніми роками тарифи на перевезення вантажів залізницею критично зростали, причому ці безпрецедентне підвищення взагалі не обговорювалося з бізнесом.

Водночас, всі були переконані, що як тільки УЗ відновить обсяги перевезень, драконівські тарифи знизять. Але вантажна база УЗ в першому півріччі 2024 року виросла на +65%, а тарифи так і не знизили.

Теги: тарифи Укрзалізниця бізнес перевезення

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