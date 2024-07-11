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«Втрати будуть колосальні». Виробники цементу звернулися до уряду

Дарія Демяник
glavcom.ua
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«Втрати будуть колосальні». Виробники цементу звернулися до уряду
Підвищення необхідної норми імпорту до 80% вже призвело до зростання попиту, що викликало збільшення цін на імпорт європейської електроенергії до України
фото: depositphotos.com

Бізнес просить переглянути норму з імпорту 80% електроенергії

Представники цементної галузі звернулися до уряду України з проханням переглянути норму, за якою промисловість змушена купувати не менше 80% електроенергії в ЄС, щоб уникнути примусового обмеження електропостачання. Про це йдеться у пресрелізі Асоціації «Укрцемент».

Підвищення необхідної норми імпорту до 80% вже призвело до зростання попиту, що викликало збільшення цін на імпорт європейської електроенергії до України. При цьому потужність споживання електроенергії вітчизняною промисловістю значно вища за доступну потужність перетину кордону, відповідно умова використання 80% електроенергії з ЄС технічно обмежена, – вказують в Асоціації.

«Зважаючи, що виробництво цементу є енергоємним (вартість електроенергії підвищує собівартість), а його споживання відбувається на внутрішньому ринку і він є основною складовою для військового та цивільного будівництва, просимо уряд України повернутися до попередньої пропорції 30/70. Ця пропорція дозволить забезпечити надійне енергопостачання промислових підприємств України, що сприятиме збереженню поточних темпів відновлення економіки України в умовах воєнної агресії РФ», – наголошують в «Укрцементі».

Раніше з проханням до уряду знизити частку імпорту електроенергії для стабільного енергопостачання звертаються й металургійні компанії та інші промислові асоціації. Оскільки рішення було ухвалене без обговорення з бізнесом й оцінки наслідків, воно загрожує зупинкою промисловості, зокрема металургійних і гірничодобувних підприємств України.

Серед ключових проблем, до яких у найближчій перспективі може призвести підвищення квоти імпорту електроенергії до 80% – зниження рівня виробництва та конкурентоспроможності, неможливість планування виробництва, зниження надходжень до держбюджету та негативні соціальні наслідки.

Для розв’язання проблеми бізнес пропонує розглянути наступні варіанти: знизити частку мінімального обсягу імпорту електроенергії до 50%; збільшити дозволені потужності міждержавного перетину; відновити проведення довгострокових аукціонів на міждержавний перетин; впровадити зважений та обґрунтований розподіл обов’язкових обсягів закупівель імпортної е/е між групами споживачів; надавати способи фінансової підтримки споживачів.

Теги: імпорт бізнес промисловість втрати електроенергія Україна

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