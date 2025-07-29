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ГУР попереджає про новий фейк РФ про «таємні вибори» президента України в Альпах

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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ГУР попереджає про новий фейк РФ про «таємні вибори» президента України в Альпах
Спецслужби Кремля проводять чергову інформаційну операцію проти України
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

ГУР закликає не поширювати російську дезінформацію

Сьогодні, 29 липня, за наказом Кремля спецслужби Росії розпочали активну фазу чергової підривної інформаційної кампанії, спрямованої проти стійкості України у війні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

За даними розвідки, російські пропагандисти масово поширюють дезінформацію про начебто таємну зустріч в Альпах українських військових і державних діячів з представниками США та Великої Британії.

ГУР попереджає про новий фейк РФ про «таємні вибори» президента України в Альпах фото 1

«Брехня має на меті посилити суспільну напругу в Україні, посіяти недовіру всередині військово-політичного керівництва України, переключити суспільну увагу з теми війни на тему виборів, спровокувати розбрат та знизити здатність нашої держави чинити збройний опір російським окупантам», – наголошує ГУР.

Окрему роль, за даними ГУР, у новому витку інформаційної агресії проти України російські спецслужби відводять атакам проти воєнної розвідки України. Зокрема, транслюють фейки про начебто причетність до наркоторгівлі одного з військовослужбовців підрозділів ГУР МО України.

«ГУР МО України нагадує про інформаційну гігієну, закликає не поширювати російську дезінформацію та закликає сконцентруватись на боротьбі з брехливою та злочинною Росією повсюди, де це можливо», – йдеться у дописі.

Зауважимо, окупанти стверджували, що на зустрічі в Альпах були керівник Офісу президента Андрій Єрмак, начальник ГУР Кирило Буданов і посол України та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Нагадаємо, звільнені з російського полону українські військовослужбовці нібито «стикаються з кримінальними переслідуваннями за дезертирство». Такий фейк, як пише «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБОУ, почали поширювати російські пропагандистські ресурси.

Теги: ГУР пропаганда росія росіяни фейк

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