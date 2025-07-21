Президент назвав три ключові теми для нових переговорів з Москвою

Президент наголосив, що справжнього результату можна досягти лише під час зустрічі на рівні лідерів

Україна запропонувала Російській Федерації провести нову зустріч у Стамбулі

Українська та російська сторона можуть найближчим часом провести нові переговори у Стамбулі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського.

Зеленський нагадав, що секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров запропонував Росії провести нову зустріч у Стамбулі. «Адженда зустрічі для нас зрозуміла - повернення полонених, повернення дітей, які були викрадені Росією, і підготовка зустрічі лідерів», – каже він.

Президент нагадав, що справжнього результату в контексті завершення війни можна добитися тільки на зустрічі на рівні лідерів. Український лідер закликав послів інформувати інші країни про необхідність саме такого переговорного підходу і такої адженди, а також забезпечувати Україні необхідну підтримку.

Турецькі ЗМІ повідомляли, що цього тижня в Стамбулі заплановано нові мирні переговори між Росією та Україною. Попередньо делегації планують зустрітися у середу або четвер – 23-24 липня. За даними медіа, триває активна підготовка до зустрічі: визначаються локації, організовується логістика, впроваджуються заходи безпеки. Подія відбудеться у закритому форматі.

На зустрічах, що відбулися 16 травня та 2 червня, делегації досягли домовленості щодо обміну полоненими, а також представили одна одній меморандуми щодо умов припинення вогню.

До слова, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий рухатися в напрямку мирного врегулювання війни в Україні. Однак, за його словами, головною метою Москви, як і раніше, є досягнення власних цілей.

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими тарифами, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів. На пресконференції в Білому домі разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, він сказав, що «дуже незадоволений» Москвою.