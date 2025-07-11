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У Росії загорівся завод, який виготовляє деталі для артилерії окупантів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Росії загорівся завод, який виготовляє деталі для артилерії окупантів
Росіяни стверджують, що пожежа сталася начебто через розчинник, який загорівся
фото: російські ЗМІ

АТ «Механічний завод» є виробником понад 50% артилерійських гільз окремих калібрів у Росії

У Оренбурзькій області РФ сталася пожежа на одному з ключових підприємств військово-промислового комплексу РФ. Мова про АТ «Механічний завод». Про це повідомляє Главком з посиланням на російські ЗМІ.

Пожежа виникла у місті Орськ на проспекті Миру, 4, де розташований завод. Підприємство виробляє артилерійські гільзи та деталі для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).Тим часом російське МНС почало запевняти, що пожежа сталася начебто через те, що «зайнявся розчинник і фарби» у фарбувальному цеху «одного з підприємств».

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АТ «Механічний завод» є виробником понад 50% артилерійських гільз окремих калібрів у Росії. Крім цього, завод постачає комплектуючі для РСЗВ, які активно використовує російська окупаційна армія у війні проти України.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем уразили Луховицький авіаційний завод ім. Вороніна, який є філіалом «Російської літакобудівної корпорації «МіГ». Підприємство виконує повний спектр робіт – від механічної обробки деталей до остаточного складання, льотних випробувань та здачі російських бойових літаків МіГ. Зафіксовано вибухи та пожежу на території підприємства.

Крім того, підрозділи Сил спеціальних операцій і Служби безпеки України уразили Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка Шипунова, що спеціалізується на виготовленні ракет до зенітних ракетних та зенітних ракетно-гарматних комплексів противника. Зафіксовано вибухи, дим над промисловою зоною, а також рух карет швидкої допомоги та пожежної техніки у напрямку цілі. Результати ураження уточнюються.

До слова, від початку 2025 року Російська Федерація могла втратити на війні проти України приблизно 236 тис. військовослужбовців загиблими і пораненими.

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Теги: росія завод пожежа

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