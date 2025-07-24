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Пропаганда РФ запустила нову інформкампанію щодо звільнених з полону українців – ЦПД

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Пропаганда РФ запустила нову інформкампанію щодо звільнених з полону українців – ЦПД
Бійців, звільнених з російського полону, нібито оголошують дезертирами та примушують воювати у «штрафних батальйонах»
фото: з відкритих джерел

Росіяни намагаються дискредитувати українську владу та підірвати моральний дух населення 

Звільнені з російського полону українські військовослужбовці нібито «стикаються з кримінальними переслідуваннями за дезертирство». Такий фейк, як пише «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБОУ, почали поширювати російські пропагандистські ресурси.

Пропагандисти стверджують, що українська влада порушує кримінальні справи проти всіх, хто повернувся з полону, позбавляє їх допомоги та змушує служити у «штрафних батальйонах».

«Ця інформація не відповідає дійсності. Подібні заяви є частиною нової інформаційної кампанії, мета якої — дискредитувати українську владу, посіяти недовіру з-поміж населення та підірвати моральний дух», – йдеться у повідомленні. 

Пропаганда РФ запустила нову інформкампанію щодо звільнених з полону українців – ЦПД фото 1

Відповідно до статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», нагадують у ЦПД, військовослужбовці, звільнені з полону, без жодних наслідків мають право не продовжувати службу у збройних силах.

Нагадаємо, український парламент ухвалив постанову про щорічне відзначення 28 липня Дня памʼяті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних, які загинули, були закатовані чи страчені в полоні.

«Главком» писав, що Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими запустив у тестову роботу новий унікальний функціонал для українських захисників та цивільних, які повернулися з російської неволі. Завдяки цьому вони можуть надавати інформацію про інших полонених.

До слова, військові та цивільні українці, які повернулися з полону, мають право на безоплатні послуги в центрах реабілітації та медичних закладах, а їхні рідні можуть отримувати таку допомогу як під час перебування близьких у полоні, так і після їхнього повернення.

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Теги: пропаганда полон фейк росіяни

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