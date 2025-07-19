Чи зустрінеться Путін з Трампом і Сі Цзіньпіном: Кремль дав відповідь

За даними ЗМІ, зустріч Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна має відбутися на параді в Китаї

У Кремлі заперечують підготовку зустрічі Путіна з Трампом і Сі Цзіньпіном

У Кремлі заявили, що не володіють інформацією про можливу зустріч Володимира Путіна, Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна, про яку раніше повідомляло британське видання The Times. Про це сказав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає «Главком» з посиланням на ТАСС.

«Ми нічого не знаємо про можливість такої зустрічі», – заявив Пєсков, коментуючи публікацію про ймовірну тристоронню зустріч лідерів на параді в Китаї з нагоди завершення Другої світової війни, який планується у вересні.

У виданні зазначалося, що Трамп і Сі Цзіньпін вже обмінялися взаємними запрошеннями на офіційні візити, але дати наразі не визначені. Також йшлося, що російського диктатора начебто теж запросили на святковий захід.

Раніше ми писали, що російський диктатор Володимир Путін не злякався нових погроз президента США Дональда Трампа і не планує згортати агресію проти України. Як повідомляє Reuters з посиланням на джерела, близькі до Кремля, Путін має намір вести бойові дії доти, доки Захід не пристане на його умови так званого «миру», передає «Главком».

За даними джерел, глава Кремля переконаний у стійкості російської економіки та військової машини. Навіть у разі нових санкцій чи мит, він вважає, що Росія зможе витримати тиск. Зокрема, попри попередження Трампа про запровадження 100% мит на російську нафту та санкції проти її покупців, у Москві не демонструють жодного страху.

До слова, російський диктатор Володимир Путін заявив президенту США Дональду Трампу, що в найближчі 60 днів планує чергову ескалацію на сході України, щоб вийти на адміністративні межі областей, які Москва вважає своїми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Як зазначає ЗМІ, мова про телефонну розмову Трампа і Путіна 3 липня. Путін чітко дав зрозуміти, що планує подальшу ескалацію у війні з Україною.

Крім того, Китай пообіцяв посилити підтримку Росії після того, як президент США Дональд Трамп погрожував запровадити тарифи проти торговельних партнерів Москви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим заявив, що дві країни повинні «посилити взаємну підтримку на багатосторонніх форумах». Він додав, що довіра між Китаєм і Росією «поглибилася», і обидві держави «створюють модель нового типу міжнародних відносин».