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«Сюрприз» для Путіна вже скоро. Трамп назвав дату

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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«Сюрприз» для Путіна вже скоро. Трамп назвав дату
Раніше Трамп анонсував невеличкий сюрприз для Кремля
фото: АР

14 липня Трамп зробить заяву що, ймовірно, стосуватиметься російсько-української війни

Президент США Дональд Трамп анонсував важливу заяву на адресу Росії. Про це він сказав в інтерв'ю для NBC News, передає «Главком».

В інтерв'ю для каналу Трамп заявив, що розчарований Росією.

«Але побачимо, що станеться протягом наступних кількох тижнів», – продовжив він.

Американський лідер не надав подробиць щодо заяви, яка прозвучить від нього вже 14 липня, але називає її «важливою».

«Я думаю, що в понеділок у мене буде важлива заява щодо Росії», – сказав він.

Варто зазначити, що останнім часом від президента США лунають різкі заяви на адресу Кремля та Путіна. Трамп вже неодноразово висловлював своє розчарування російським диктатором.

Ба більше Трамп заявив, що «незадоволений» російським диктатором Володимиром Путіним та анонсував невеличкий сюрприз, натякаючи на санкції проти РФ. 

Господар Білого дому наголосив, що Путін «вбиває багато людей – своїх і українських солдатів», назвавши втрати «сім тисяч на тиждень».

За словами американського президента, війна в Україні начебто мала тривати 3-4 дні, але українці «мали дуже хороше озброєння», наголосивши, що США надали українцям «найкращу зброю, яку коли-небудь створювали».

Як повідомлялося, заяви президента США Дональда Трампа щодо військової допомоги Україні викликали суперечливу реакцію в Росії.

У той час як колишній президент Росії Дмитро Медведєв закликав «ніяк» не реагувати на слова Трампа, український політик-колаборант Олег Царьов розцінив їх як «знакову подію». 

Як стало відомо, президент США Дональд Трамп уперше використає свої президентські повноваження, щоб дати зброю Україні.

Reuters пише, що Штати можуть передати Києву зброї на суму майже $300 млн.

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Теги: Дональд Трамп росія переговори путін

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