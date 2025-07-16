Співак-воїн Кувалдін різко висловився про російськомовних українців

Кувалдін вважає, що кожен українець має заслужити право бути громадянином

Український співак, лідер реггі-гурту «The Вйо», військовий, учасник «Культурного десанту» Мирослав Кувалдін заявив, що українцям має бути соромно за те, що вони не знають рідної мови. Про це він розповів в інтерв’ю «Громадському», передає «Главком».

Водночас співак додав, що вже після закінчення війни не буде ніяких конфліктів у музичному середовищі щодо російської мови.

«Ніяких конфліктів не буде. У нашого суспільства пам'ять, як у рибки гуппі. Приїде Потап, Винник – і всі підуть в Одесу на Аркадію курити кальян. Але з'являться соціально стурбовані люди й будуть вирішувати це по-своєму. Мені хочеться, щоб до людей якось доходило. З кожним падінням ракети, з кожним вибухом будинку. Людині має ставати соромно, вона має опускати очі, якщо не знає української мови. А якщо вже й говорити російською, то тихо і напівголосно. Тим більше – починати щось розповідати», – заявив Кувалдін.

Крім того, військовий вважає, що в Україні на законодавчому рівні мають врегулювали «хто воює – той і голосує, той і вибирає». На його думку, люди, які пройшли через війну, будуть більш відповідально ставитися до влади й менше собі дозволяти. – «Те, що потрібно надавати якісь преференції людям, які зараз платять кров’ю, це, як на мене, очевидно».

«Заслужи право бути громадянином. Зрозуміло, що це трохи архаїчні методи, але, гадаю, вони зняли б масу питань... Те, що необхідно надавати певні преференції тим, хто зараз платить кров'ю, – це, на мій погляд, очевидно», – додав він.

У цивільному житті Кувалдін – відомий музикант, автор пісень, лідер гурту «The Вйо». Із початком повномасштабного вторгнення він вступив до лав ЗСУ, із позивним «Джонич» воював у складі 69 батальйону 101 бригади ТРО. Пізніше приєднався до «Культурного десанту» й почав їздити з виступами на фронт, щоб підтримати музикою бойовий дух військових.

Нагадаємо, раніше Кувалдін присвятив пісню загиблим побратимам.

До слова, нещодавно блогерка-мільйонниця з Хмельницького Олена Мандзюк спровокувала скандал фразою, що її діти можуть побити російськомовних дітей.