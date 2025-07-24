Росія стягує системи радіоелектронної боротьби ближче до кордонів НАТО

Російська армія доставила додаткове обладнання для глушіння радіосигналів в район Кінгісеппа

Росія розмістила свої системи радіоелектронної боротьби у безпосередній близькості до кордону з Естонією. Як повідомляє Bloobmerg, про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро, передає «Главком».

За даними естонської влади, російська армія доставила додаткове обладнання для глушіння радіосигналів в район Кінгісеппа, міста, розташованого приблизно за 20 км від кордону з Естонією. Такі дії РФ викликають занепокоєння в країнах Балтії.

Агентство внутрішньої безпеки країни контактувало з російськими військовими з приводу цієї розробки. Зазначається, що таке обладнання використовувалося на полі бою в Україні для перехоплення навігаційних сигналів безпілотників. Однак радіоелектронна боротьба також спричиняє серйозні перешкоди для Глобальної системи позиціювання, або GPS, яку використовують комерційні літаки та кораблі.

Водночас міністерство оборони Росії поки не коментувало цю інформацію.

Раніше повідомлялося, що Естонія готова приймати на своїй території військові літаки союзних країн НАТО, здатні нести ядерні боєголовки.

Також естонський парламент пропонує дозволити збройним силам застосовувати силу до торговельних суден, якщо вони викличуть підозру. За словами Бауера, якщо напад буде обмеженим за масштабами й не становитиме прямої загрози територіальній цілісності країни-члена, то спершу відбудуться консультації між усіма учасниками блоку. Під час цих обговорень вирішуватимуть, чи варто починати війну з Росією.

Водночас міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що його країна продовжить підтримку України у військовому та цивільному аспектах.