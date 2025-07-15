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Рейтинг Путіна опустився: названо нові причини

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Рейтинг Путіна опустився: названо нові причини
Падіння рейтингу Путіна стало найбільшим майже за три роки
фото з відкритих джерел

Шокове підвищення комунальних тарифів, масові відключення інтернету та згасання надій на угоду щодо України зі США вдарили по рейтингах російської влади

Рейтинг схвалення діяльності російського президента Володимира Путіна за тиждень опустився на 4 відсоткові пункти – з 83% до 79%, що стало найбільшою втратою довіри з восени 2022 року, коли на тлі мобілізації глава Кремля стрімко втрачав «популярність». Про це повідомляє «Главком» з посиланням російське видання The Moscow Times, яке, своєю чергою, оперує даними опитування, яке провів Фонд «Общественное мнение».

Рейтинг довіри президенту РФ також знизився на 4 пункти – з 82% до 78%, чого статистика не фіксувала з минулої осені.

Оцінка роботи Путіна росіянами
Оцінка роботи Путіна росіянами
ФОМ
Рейтинг довіри
Рейтинг довіри
ФОМ

Провідний експерт Європейського центру аналізу та стратегій Владислав Іноземцев вважає, що зниження рейтингу Путіна пов'язане з новими чинниками дискомфорту – авіаколапсом, відключеннями інтернету, складнощами з розрахунками за картами. Крім того, на це вплинуло зростання цін на комунальні послуги, адже перші платіжки за липень прийшли саме цього тижня.

У середньому в Росії з 1 липня тарифи зросли на 13,4%, що є рекордним показником за десятиліття. У деяких регіонах індексація виявилася ще вищою: на 15% – у Москві, на 18,3% – у Московській області, на 19,8% – Кузбасі, на 20% – в Архангельській області, на 21% – в Пермському краї. Загальноросійський рекорд встановив Іжевськ, де тарифи одразу злетіли на 38%.

«Підвищення тарифів виявилося набагато більшим, ніж темп інфляції: люди розуміють, що влада вичавлює з них останнє без будь-яких докорів сумління. Загалом війна поступово проникає у повсякденність – і, ймовірно, населення почало розуміти, що це саме її наслідки, а не просто об'єктивні чинники», – сказав Іноземців.

Своєю чергою політолог Аббас Галлямов зазначає, що тарифи в нинішній ситуації сприймаються як один із доказів того факту, що країна не витримує тягаря війни й падіння рейтингу Путіна стало результатом сварки з Дональдом Трампом.

«Росіяни відчули себе ошуканими: вони сподівалися, що і СВО, і взагалі період міжнародної напруженості рухаються до свого завершення, а тут раптом зрозуміли, що жодного кінця всьому цьому не передбачається», – сказав Галлямов.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін нещодавно поскаржився, що Захід зневажливо ставиться до державних інтересів Москви. 

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп назвав російського диктатора Володимира Путіна «жорстким хлопцем» й визнав, що той обдурив багатьох.

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Теги: росіяни рейтинг путін росія

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