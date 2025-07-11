Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Коханка міністра оборони РФ? Блогерка розповіла, як літає у закритий Ростов військовим літаком

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Коханка міністра оборони РФ? Блогерка розповіла, як літає у закритий Ростов військовим літаком
Марія Шалаєва активно веде соцмережі
фото: скриншот з відео

Марія Шалаєва живе в Єкатеринбурзі, їй близько 23 років

Блогерка з Єкатеринбурга Марія Шалаєва розповіла про нещодавню поїздку до Ростова зі своїм коханим. Цікаво, що, за словами дівчини, до міста вона прилетіла, ймовірно, військовим літаком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За даними пропагандистських видань, дівчина прилетіла не цивільним рейсом до аеропорту Платов, який уже третій рік закритий. Утім, блогерка сама все пояснює – літаки до Ростова літають, «просто не всі і не у всіх».

Шалаєва живе в Єкатеринбурзі. Їй близько 23 років, розлучена. Вона має трирічного сина. Зараз у блогерки є шанувальник, якого вона називає то «Містер Ікс», то «наречений», то «людина Кремля». І, як Шалаєва сама зізнається, міста для подорожі вона не вибирає – куди її чоловік, туди й вона.

Судячи з опублікованих в Instagram відео, разом зі своїм шанувальником блогерка багато подорожує Росією і частенько опиняється в Ростові. Причому, судячи з усього, не цивільними рейсами.

«Хто там каже, що літаки в Ростов не літають? Літають. Просто не всі і не у всіх. Загалом, полетіла я знову в Ростов», – розповідає блогерка на одному з відео, знятому на борту літака.

За даними nexta.live, Шалаєва є коханкою Андрія Білоусова – міністра оборони РФ. Після публікацій у ЗМІ блогерка терміново видалила відео, пости й обмежила доступ до акаунта.

Зауважимо, що Білоусов був двічі одружений. Дружина в другому шлюбі – Лариса Білоусова (Авдєєва), 1961 р. н., управляє компанією «Слов'янський дім». Від першого шлюбу чиновник має сина Павла (нар. 1994).

Читайте також:

Теги: Андрій Білоусов росія росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль прискорено створює нову «російську людину»
Кремль прискорено створює нову «російську людину»
19 червня, 10:07
ЦПД спростовує фейки, спрямовані на дискредитацію української влади
Російські пропагандисти поширюють фейковий «лист Міноборони» про відмову у виплатах родинам загиблих
18 червня, 12:14
Європейські міністри підтвердили наміри не видавати візи російським військовим після закінчення війни
Деякі країни ЄС планують закрити Шенген для російських військових після війни
20 червня, 09:06
Вартість нафти у російських портах знизилась до $55–56 за барель, опустившись нижче західного цінового обмеження в $60
Ціна на російську нафту Urals впала нижче $60 – Reuters
26 червня, 23:15
Глушіння GPS-сигналу може загрожувати безпеці як військових, так і цивільних польотів
Польща фіксує перебої сигналів GPS над Балтійським морем: підозрює Росію
17 червня, 16:56
Росія не здобуває успіхів завдяки професіоналізму, а скоріше через бажання догодити керівництву
Американський генерал спрогнозував поразку Росії у війні
22 червня, 19:59
У Дніпрі завтра оголошено день жалоби
У Дніпрі завтра оголошено день жалоби
24 червня, 18:39
Росіяни брали участь у пропагандистському «Клубному чемпіонаті Росії з дзюдо на честь 70-річчя Путіна»
Україна вимагає відсторонити від Універсіади російських дзюдоїстів, які підтримують війну
8 липня, 20:30
Старовойта було знайдено мертвим у парку
Майна на мільярд і Tesla: ексміністр транспорту РФ, який вчинив самогубство, залишив багату спадщину
8 липня, 09:16

Соціум

Коханка міністра оборони РФ? Блогерка розповіла, як літає у закритий Ростов військовим літаком
Коханка міністра оборони РФ? Блогерка розповіла, як літає у закритий Ростов військовим літаком
Будинок, де малим жив Папа Римський, продано за рекордною ціною
Будинок, де малим жив Папа Римський, продано за рекордною ціною
У Підмосков’ї дрони атакували стратегічне підприємство (відео)
У Підмосков’ї дрони атакували стратегічне підприємство (відео)
Названо найспекотніший місяць в історії Західної Європи
Названо найспекотніший місяць в історії Західної Європи
Російська «Гербера» під час атаки на Україну впала у Литві
Російська «Гербера» під час атаки на Україну впала у Литві
Нова тенденція у США: чоловіки масово колють собі тестостерон
Нова тенденція у США: чоловіки масово колють собі тестостерон

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
261K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 липня 2025
45K
День княгині Ольги 2025: нова дата, традиції та звичаї свята
43K
Дружина Макрона дивно поводилась у Британії: ЗМІ оприлюднили ймовірну причину
17K
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
8673
Червінський назвав ім'я застреленого у Києві полковника СБУ

Новини

День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
Сьогодні, 06:45
День княгині Ольги 2025: нова дата, традиції та звичаї свята
Сьогодні, 06:15
11 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
На Львівщині рейсовий автобус зіткнувся з автівкою: постраждали 32 людини
Вчора, 14:36
Тривога у Києві тривала 20 хвилин
Вчора, 06:27
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:11

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua