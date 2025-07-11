Коханка міністра оборони РФ? Блогерка розповіла, як літає у закритий Ростов військовим літаком

Марія Шалаєва живе в Єкатеринбурзі, їй близько 23 років

Блогерка з Єкатеринбурга Марія Шалаєва розповіла про нещодавню поїздку до Ростова зі своїм коханим. Цікаво, що, за словами дівчини, до міста вона прилетіла, ймовірно, військовим літаком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За даними пропагандистських видань, дівчина прилетіла не цивільним рейсом до аеропорту Платов, який уже третій рік закритий. Утім, блогерка сама все пояснює – літаки до Ростова літають, «просто не всі і не у всіх».

Шалаєва живе в Єкатеринбурзі. Їй близько 23 років, розлучена. Вона має трирічного сина. Зараз у блогерки є шанувальник, якого вона називає то «Містер Ікс», то «наречений», то «людина Кремля». І, як Шалаєва сама зізнається, міста для подорожі вона не вибирає – куди її чоловік, туди й вона.

Судячи з опублікованих в Instagram відео, разом зі своїм шанувальником блогерка багато подорожує Росією і частенько опиняється в Ростові. Причому, судячи з усього, не цивільними рейсами.

«Хто там каже, що літаки в Ростов не літають? Літають. Просто не всі і не у всіх. Загалом, полетіла я знову в Ростов», – розповідає блогерка на одному з відео, знятому на борту літака.

За даними nexta.live, Шалаєва є коханкою Андрія Білоусова – міністра оборони РФ. Після публікацій у ЗМІ блогерка терміново видалила відео, пости й обмежила доступ до акаунта.

Зауважимо, що Білоусов був двічі одружений. Дружина в другому шлюбі – Лариса Білоусова (Авдєєва), 1961 р. н., управляє компанією «Слов'янський дім». Від першого шлюбу чиновник має сина Павла (нар. 1994).